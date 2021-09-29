Sônia Lima revela o motivo de posar nua: "Estávamos quebrados" Crédito: Reprodução/Instagram

Sônia Lima já estampou duas capas da revista Playboy. As edições, em 1987 e 1992, foram sucesso de vendas. Porém, se engana quem pensa que a apresentadora posou nua por vaidade. Segundo a viúva de Wagner Montes, o casal passava por um aperto financeiro

"Na segunda vez, eu já estava casada com o Wagner Montes, e foi ele quem negociou. Estávamos quebrados na ocasião. Foi o que pudemos fazer para botar nossa pipa no ar outra vez. Fiz porque precisava muito. A revista ajudou na minha carreira também, colhi muitos frutos. Me trouxe um público A e B, que eu não atingia com a televisão. Fiquei muito feliz e só posso agradecer por ter feito", disse Sônia Lima, em entrevista ao podcast Inteligência Ltda.

Ainda no papo, Sônia disse que o dinheiro do primeiro ensaio rendeu a tão sonhada casa para os pais, que também passavam por dificuldades na época. Quem negociou o cachê foi o antigo patrão: Silvio Santos.

"Silvio Santos me aconselhava muito e ficou à frente das negociações. Foram muitos convites até eu aceitar por causa de uma situação na minha família", conta.