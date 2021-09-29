Sônia Lima revela o motivo de posar nua: "Estávamos quebrados"

Sônia Lima já estampou duas capas da revista Playboy. As edições, em 1987 e 1992, foram sucesso de vendas. Porém, se engana quem pensa que a apresentadora posou nua por vaidade. Segundo a viúva de Wagner Montes, o casal passava por um aperto financeiro
"Na segunda vez, eu já estava casada com o Wagner Montes, e foi ele quem negociou. Estávamos quebrados na ocasião. Foi o que pudemos fazer para botar nossa pipa no ar outra vez. Fiz porque precisava muito. A revista ajudou na minha carreira também, colhi muitos frutos. Me trouxe um público A e B, que eu não atingia com a televisão. Fiquei muito feliz e só posso agradecer por ter feito", disse Sônia Lima, em entrevista ao podcast Inteligência Ltda.
Ainda no papo, Sônia disse que o dinheiro do primeiro ensaio rendeu a tão sonhada casa para os pais, que também passavam por dificuldades na época. Quem negociou o cachê foi o antigo patrão: Silvio Santos.
"Silvio Santos me aconselhava muito e ficou à frente das negociações. Foram muitos convites até eu aceitar por causa de uma situação na minha família", conta.
Hoje com 61 anos, Sonia relembrou do sucesso das vendas, afirmando não ter garantido nem uma cópia para si. "Todos os exemplares foram vendidos em três dias, não sobrou nada. Nem eu consegui a minha".