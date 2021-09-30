Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

"Tira o marido e bota 4 cachorros", diz Susana Vieira sobre casamento

Em entrevista ao Extra, atriz disse que a receita da felicidade está fora do matrimônio

Publicado em 30 de Setembro de 2021 às 09:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 set 2021 às 09:37
Susana Vieira na peça 'Uma Shirley qualquer'
Susana Vieira na peça 'Uma Shirley qualquer' Crédito: Daniel Chiacos / Divulgação
Após um ano e dez meses reclusa, Susana Vieira faz seu processo de retomada ao trabalho no teatro. Ela estreia o espetáculo "Uma Shirley Qualquer", nesta sexta-feira, no Rio, e também comemora os quase 60 anos de carreira.
A peça fala de um mulher solitária no casamento, que decide viajar para a Grécia com uma amiga. Com esse mote, ela foi questionada pelo jornal Extra se preferia solidão sozinha ou acompanhada.
"Prefiro a solidão de um só. Tira o marido e bota quatro cachorros, você vai ser feliz o resto da vida. Pode ter certeza. Aí arruma um namoradinho aqui ou ali. Como homem faz. Eles descobriram isso e estão cobertos de razão", disse ela ao Extra, afirmando ser sua receita de felicidade.
A atriz falou que, para isso, também é necessário se ter independência financeira e não depender de marido. Na sequência, Susana fala que, mesmo com o passar do tempo, a sociedade ainda discrimina a mulher separada e isso acaba atrapalhando o processo de liberdade de algumas mulheres.
"É difícil terminar um casamento tradicional brasileiro. Seja por medo, por não saber para onde ir, ou porque a mulher acha que vai ser desrespeitada, porque ela é! A mulher separada é desrespeitada, sim!", completou ao falar da solidão em um casamento.
Susana ainda falou do trabalho na TV e comemorou ainda ter o contrato com a Globo. "Estou felizinha, com contrato. Como fui premiada de ter ficado, só agradeço", contou ela ao jornal.

Veja Também

Susana Vieira recebe 3ª dose da vacina contra a covid-19

Susana Vieira vira conselheira e ganha quadro 'sem filtros' no "Se Joga"

Susana Vieira diz que 'vira e mexe tem recaídas' por causa de leucemia de 2015

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Susana Vieira
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Gelatina colorida
Receita de gelatina colorida: sobremesa é dica para o fim de semana
Gordura no fígado
Gordura no fígado: entenda os principais sinais silenciosos e como tratar
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 18/04/2026 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados