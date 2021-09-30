"Tira o marido e bota 4 cachorros", diz Susana Vieira sobre casamento

Susana Vieira na peça 'Uma Shirley qualquer' Crédito: Daniel Chiacos / Divulgação

Após um ano e dez meses reclusa, Susana Vieira faz seu processo de retomada ao trabalho no teatro. Ela estreia o espetáculo "Uma Shirley Qualquer", nesta sexta-feira, no Rio, e também comemora os quase 60 anos de carreira.

A peça fala de um mulher solitária no casamento, que decide viajar para a Grécia com uma amiga. Com esse mote, ela foi questionada pelo jornal Extra se preferia solidão sozinha ou acompanhada.

"Prefiro a solidão de um só. Tira o marido e bota quatro cachorros, você vai ser feliz o resto da vida. Pode ter certeza. Aí arruma um namoradinho aqui ou ali. Como homem faz. Eles descobriram isso e estão cobertos de razão", disse ela ao Extra, afirmando ser sua receita de felicidade.

A atriz falou que, para isso, também é necessário se ter independência financeira e não depender de marido. Na sequência, Susana fala que, mesmo com o passar do tempo, a sociedade ainda discrimina a mulher separada e isso acaba atrapalhando o processo de liberdade de algumas mulheres.

"É difícil terminar um casamento tradicional brasileiro. Seja por medo, por não saber para onde ir, ou porque a mulher acha que vai ser desrespeitada, porque ela é! A mulher separada é desrespeitada, sim!", completou ao falar da solidão em um casamento.