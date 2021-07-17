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Susana Vieira vira conselheira e ganha quadro 'sem filtros' no "Se Joga"

Veterana promete responder perguntas do público 'sem papas na língua'

Publicado em 17 de Julho de 2021 às 11:24

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 jul 2021 às 11:24
Dizem que se conselho fosse bom não se dava, se vendia. Pois Susana Vieira, de 78 anos, resolveu levar a máxima a sério. A atriz vai atacar de conselheira no quadro "Susana Sem Filtro", que estreia neste sábado (17), no "Se Joga" (Rede Globo).
Vale lembrar que a atriz já foi escalada para salvar o "Vídeo Show" na época em que a audiência do programa, descontinuado em 2019, estava baixa. Afastada das novelas desde "Éramos Seis" (2019-2020), ela vai gravar a atração da própria casa e promete responder a tudo "sem papas na língua".
A atriz Susana Vieira
A atriz Susana Vieira Crédito: Reprodução/Instagram/susanavieiraoficial
Trata-se de um quadro interativo, no qual as pessoas poderão enviar dúvidas sobre a vida, os relacionamentos amorosos, as amizades e o trabalho, entre outros temas. De acordo com o material de divulgação, o critério de escolha das perguntas é que elas sejam "as mais curiosas possíveis".
Além da estreia da atriz, o "Se Joga" de sábado vai exibir uma entrevista com Juliette, campeã do "BBB 21". Ela vai contar à apresentadora Fernanda Gentil como está a vida depois do reality show.
"Com a pandemia, a sociedade estava muito aberta a valorizar coisas reais, que fazem sentido, que são boas", avalia ela sobre o que a fez vencer o programa. "A pandemia mudou muito a percepção das pessoas. Lá dentro eu fui sem amarras, rótulos e prisões. E aconteceram muitas coisas com que as pessoas se identificaram. Todo mundo já sofreu algum tipo de preconceito, de silenciamento ou de conflitos que vivi lá."

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O programa também promete a participação de Camilla de Lucas, segunda colocada do "BBB 21", e a estreia do "Se Joga dos Jogos", quadro sobre os esportes olímpicos. No primeiro episódio, será exibida uma entrevista com a skatista Leticia Bufoni, representante do Brasil no evento.

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