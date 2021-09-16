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Susana Vieira recebe 3ª dose da vacina contra a covid-19

'Sim para a vida, sim para a felicidade, vacina sim', comemorou a atriz

Publicado em 16 de Setembro de 2021 às 16:56

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

16 set 2021 às 16:56
A atriz Susana Vieira
A atriz Susana Vieira Crédito: João Cotta/TVGlobo
Susana Vieira não conseguiu conter a emoção ao receber a terceira dose da vacina contra a covid-19. Na quarta-feira, 15, a atriz publicou duas fotos do momento em que recebe o reforço da imunização para se proteger do novo coronavírus.
"Sim para a vida, sim para a felicidade, sim para o amor, vacina sim! Hoje tomei a terceira dose de reforço e sigo com fé na vida", comemorou a atriz.
Susana Vieira também aproveitou para agradecer aos profissionais de saúde que a atenderam e que estão na linha de frente da covid-19. "Obrigada, Bruna Magalhães, e todos do posto - Hotel Fairmont que me receberam com tanto carinho", concluiu.
Na primeira foto, a artista aparece recebendo a dose da vacina. Na segunda imagem, ela segura um cartaz com os dizeres "use máscara - SUS - salvando vidas".

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