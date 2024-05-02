Leonel Ximenes

Tem torta capixaba “aos pés” de Madonna em Copacabana

Nascida no Espírito Santo, vendedora está faturando com a iguaria perto do hotel onde a cantora está hospedada, no Rio

Publicado em 02 de Maio de 2024 às 17:00

A ambulante Júlia faz sucesso vendendo torta capixaba em Copacabana Crédito: Reprodução TV Globo
Uma das estrelas da culinária capixaba está bem pertinho de outra pop star, a cantora Madonna, que está hospedada no Copacabana Palace e vai fazer um megashow neste sábado (4) na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.
Entrevistada pela reportagem do Jornal Hoje nesta quinta-feira (2), a vendedora de nome Júlia diz que vende há anos torta capixaba no mais famoso bairro carioca.
Animada com o público que está na Cidade Maravilhosa e com a expectativa de bons negócios, Júlia conta que é do Espírito Santo e que vai dobrar a produção da iguaria a partir desta sexta-feira (3), véspera do show em Copacabana.
“E se ela passar por aqui, o que você vai oferecer pra ela?”, quis saber o repórter Danilo Vieira, do JH. “Acho que uma torta capixaba, que é lá da minha terra”, responde a comerciante.

A seguir, o repórter perguntou sobre a composição da torta capixaba: “Bacalhau, palmito e camarão”, respondeu prontamente a capixaba que honra as suas tradições mesmo estando longe da sua terra natal.
“Eu acho que a Madonna vai gostar”, afirma o repórter. “Ah, vai que ela gosta!”, diz a sorridente capixaba.
E você, Madonna, está esperando o quê? Desce daí, deixa de comer comida de hotel internacional e saboreie a autêntica torta capixaba. Júlia está te esperando.
Júlia, modera na pimenta, tá?

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

