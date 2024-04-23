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Leonel Ximenes

O choro de quem não conseguiu fazer o festival de chorinho no ES

Sem apoio, oficial e privado, e por causa de uma doença, agitador cultural cancela evento tradicional em morro de Vitória

Públicado em 

23 abr 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Seu Raimundo Oliveira:
Seu Raimundo Oliveira: "Não vou desistir" Crédito: Divulgação
Um dos maiores agitadores culturais de Vitória, seu Raimundo Oliveira entrou em 2024 com a certeza de que neste ano ele iria promover a 15ª edição do tradicional Encontro de Chorinhos e Chorões na comunidade dos Alagoanos, previsto para esta terça-feira (23). Não vai mais. A esperança deu lugar ao choro.
Seu Raimundo, de 77 anos, enfrentou duas barreiras que inviabilizaram uma das maiores manifestações culturais de raiz popular na Ilha. Primeiro, foi alcançado por uma Covid que o obrigou ao recolhimento e o impediu de organizar o evento, desde a contratação dos músicos aos detalhes da logística.
Superado o problema de saúde, o agitador cultural se viu diante de uma velha “enfermidade” que acomete tantas manifestações culturais país afora: a falta de apoio - oficial e privado. E neste caso, com um sintoma muito grave: a indiferença a um festival de chorinho, um dos mais autênticos gêneros musicais brasileiros.
“Fico triste em ter que cancelar esse evento que é tão tradicional e importante para a cultura popular em Vitória e no Estado do Espírito Santo. Mas eu não vou desistir. Na primeira oportunidade, quem sabe ainda neste ano, o Encontro de Chorinhos e Chorões será realizado no Morro dos Alagoanos”, conforma-se o sempre esperançoso seu Raimundo.
Em outra época, entretanto, o festival não terá o mesmo charme e apelo do 23 de abril, o Dia Nacional do Choro, comemorado neste dia em referência à data de nascimento de Alfredo Vianna da Rocha Filho (1897), o Pixinguinha, o homem que chorava e fazia chorar com sua flauta.
É de chorar.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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