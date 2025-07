Tem novidade “chique” no Mercado Municipal de Cariacica

Inaugurado há apenas quatro meses , o Mercado Municipal da Cariacica, em Itacibá, agora tem uma loja de vinhos. A Adega do Barrigão, comandada pela empreendedora e sommelier Mônica Souza, tem rótulos de diferentes estilos, faixas de preço e países. “Para mim, está sendo uma experiência muito interessante, não só pela responsabilidade de iniciar um negócio, mas, também, pelo fato de o Mercado Municipal ter iniciado recentemente. Vamos crescer juntos com o local e isso é muito importante. É bom para a comunidade e para todos os lojistas”, afirmou a sócia-proprietária da adega.

Na Adega do Barrigão é possível encontrar vinhos de várias partes do mundo, como Argentina, Uruguai, Portugal, Itália, entre outros. Os mais populares entre os clientes são os chilenos. “Esses são os mais vendidos, justamente porque aqui no Brasil o consumo de vinhos chilenos é bem maior do que o de outros países”, explicou Mônica.