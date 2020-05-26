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Leonel Ximenes

Seu Ary, o homem que passou por duas pandemias, faz 102 anos no ES

Ex-prefeito de Alegre, no Sul do Estado, o aniversariante do dia até hoje atende no balcão da sua mercearia

Públicado em 

26 mai 2020 às 15:31
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Seu Ary Fiorezzi, que é viúvo, comemora seu aniversário na companhia de filhos e netos
Seu Ary Fiorezzi, que é viúvo, comemora seu aniversário na companhia de filhos e netos Crédito: Foto do leitor
Morador mais antigo de Alegre, no Sul do Estado, o ex-prefeito Ary Fiorezzi de Oliveira completa 102 anos nesta terça-feira 26. Nasceu em meio à avassaladora Gripe Espanhola, atravessou todas as crises, guerras, conflitos e epidemias do século XX e vai vencendo a Covid-19, maior pandemia da história da humanidade nos últimos 100 anos.
Houve uma grande festa para comemorar seus 100 anos, em 2018, mas, devido ao isolamento social, Ary Fiorezzi, que é viúvo, está completamente lúcido e atendendo no balcão de sua pequena mercearia no bairro Triângulo, terá no máximo a companhia de filhos e netos.

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A Confraria Caparaonese de Letras e Artes (Concapla), sediada em Guaçuí, vai homenagear o ex-prefeito de Alegre com a presidência de honra e a Comenda Ary Fiorezzi de Oliveira, a ser outorgada “a grandes nomes da arte no Caparaó”, segundo anunciou o presidente da instituição, Webber Muller.
“Homenagem tem que ser em vida. Seu Ary Fiorezzi transcende os limites de Alegre. Pela sua postura ética, honestidade e firmeza de caráter. Continua em plena atividade social, filantrópica e política, com grande e profícua participação nos interesses de nossa região de 11 municípios capixabas”, elogia Webber.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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