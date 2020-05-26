Seu Ary, o homem que passou por duas pandemias, faz 102 anos no ES

Morador mais antigo de Alegre
, no Sul do Estado
, o ex-prefeito Ary Fiorezzi de Oliveira completa 102 anos nesta terça-feira 26. Nasceu em meio à avassaladora Gripe Espanhola
, atravessou todas as crises, guerras, conflitos e epidemias do século XX e vai vencendo a Covid-19
, maior pandemia da história da humanidade nos últimos 100 anos.
Houve uma grande festa para comemorar seus 100 anos
, em 2018, mas, devido ao isolamento social, Ary Fiorezzi, que é viúvo, está completamente lúcido e atendendo no balcão de sua pequena mercearia no bairro Triângulo, terá no máximo a companhia de filhos e netos.
A Confraria Caparaonese de Letras e Artes (Concapla), sediada em Guaçuí
, vai homenagear o ex-prefeito de Alegre com a presidência de honra e a Comenda Ary Fiorezzi de Oliveira, a ser outorgada “a grandes nomes da arte no Caparaó
”, segundo anunciou o presidente da instituição, Webber Muller.
“Homenagem tem que ser em vida. Seu Ary Fiorezzi transcende os limites de Alegre. Pela sua postura ética, honestidade e firmeza de caráter. Continua em plena atividade social, filantrópica e política, com grande e profícua participação nos interesses de nossa região de 11 municípios capixabas”, elogia Webber.