Retomada da Festa da Penha terá megaestrutura e tecnologia de ponta

Após duas edições sem a presença do público, a Festa da Penha
2022 foi retomada exibindo números expressivos em sua infraestrutura, à espera de um público 30% maior do que nos anos anteriores, segundo a organização do evento. A megaestrutura inclui toneladas de som, luz e muita tecnologia, tanto no campinho do Convento como no Parque da Prainha
.
E é exatamente na Prainha, onde são realizadas as grandes celebrações, que o aparato impressiona. São mais de 30 toneladas de equipamentos de som, 20 toneladas de equipamentos de luz e 60 toneladas de estrutura metálica em um palco de 18 metros de altura. Mais de 150 painéis de LED também foram montados para que o público tenha uma visibilidade melhor das homenagens à padroeira.
E como a festa é dedicada à Nossa Senhora da Penha, nada mais justo que sua imagem receba um tratamento todo especial. A mesa que leva a santa, que antes tinha 1,3m de altura, terá 1,5m, para ficar mais visível ao público. O andor será decorado com duas dúzias de lisianto, cinco dúzias de rosas, cinco dúzias de egípcio, três dúzias de avencão e quatro dúzias de boca-de-leão.
As folhagens verdes serão acompanhadas de flores brancas, predominando na decoração essas duas cores. A mesa também será iluminada com LED.
No domingo (24), as luzes da estrutura montada no Parque da Prainha vão iluminar o show da cantora Fafá de Belém
, às 19h30, como encerramento da Romaria das Mulheres, que começa à tarde, às 15h, com saída do Santuário de Vila Velha.
Já no dia da padroeira (25), na segunda-feira, no Parque da Prainha, será realizada a missa de encerramento da 452ª Festa da Penha, finalizando com a celebração do arcebispo de Vitória, dom Dario Campos
, os festejos em homenagem à Nossa Senhora da Penha.
Na missa da tarde desta sexta-feira (23), que foi antecedida pela Romaria das Mulheres, uma falta de energia no campinho deixou parte da celebração sem áudio, incluindo leituras e a proclamação do Evangelho. Mas, mesmo sem o som, sacerdotes, diáconos, seminaristas e fiéis cantaram e rezaram normalmente.
No final, o capelão da Escola de Aprendizes-Marinheiro do ES (Eames) presenteou o Convento de Penha
com um quepe (que eles chamam de cobertura) da Marinha do Brasil e com o chamado apito marinheiro, que os integrantes da corporação usam para orientar manobras de navios e para sinal de presença de pessoas importantes nas unidades militares navais.
Nos seis primeiros dias do Oitavário no campinho, foram produzidas um total de 18 mil hóstias para serem distribuídas aos fiéis durante as celebrações.