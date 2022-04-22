Retomada da Festa da Penha terá megaestrutura e tecnologia de ponta

Neste ano, a imagem ficará mais alta e mais visível ao público Crédito: Procissão fotográfica (Faesa)

Após duas edições sem a presença do público, a Festa da Penha 2022 foi retomada exibindo números expressivos em sua infraestrutura, à espera de um público 30% maior do que nos anos anteriores, segundo a organização do evento. A megaestrutura inclui toneladas de som, luz e muita tecnologia, tanto no campinho do Convento como no Parque da Prainha

E é exatamente na Prainha, onde são realizadas as grandes celebrações, que o aparato impressiona. São mais de 30 toneladas de equipamentos de som, 20 toneladas de equipamentos de luz e 60 toneladas de estrutura metálica em um palco de 18 metros de altura. Mais de 150 painéis de LED também foram montados para que o público tenha uma visibilidade melhor das homenagens à padroeira.

E como a festa é dedicada à Nossa Senhora da Penha, nada mais justo que sua imagem receba um tratamento todo especial. A mesa que leva a santa, que antes tinha 1,3m de altura, terá 1,5m, para ficar mais visível ao público. O andor será decorado com duas dúzias de lisianto, cinco dúzias de rosas, cinco dúzias de egípcio, três dúzias de avencão e quatro dúzias de boca-de-leão.

As folhagens verdes serão acompanhadas de flores brancas, predominando na decoração essas duas cores. A mesa também será iluminada com LED.

No domingo (24), as luzes da estrutura montada no Parque da Prainha vão iluminar o show da cantora Fafá de Belém , às 19h30, como encerramento da Romaria das Mulheres, que começa à tarde, às 15h, com saída do Santuário de Vila Velha.

Já no dia da padroeira (25), na segunda-feira, no Parque da Prainha, será realizada a missa de encerramento da 452ª Festa da Penha, finalizando com a celebração do arcebispo de Vitória, dom Dario Campos , os festejos em homenagem à Nossa Senhora da Penha.

SEM SOM, MAS A MISSA CONTINUA

Na missa da tarde desta sexta-feira (23), que foi antecedida pela Romaria das Mulheres, uma falta de energia no campinho deixou parte da celebração sem áudio, incluindo leituras e a proclamação do Evangelho. Mas, mesmo sem o som, sacerdotes, diáconos, seminaristas e fiéis cantaram e rezaram normalmente.

No final, o capelão da Escola de Aprendizes-Marinheiro do ES (Eames) presenteou o Convento de Penha com um quepe (que eles chamam de cobertura) da Marinha do Brasil e com o chamado apito marinheiro, que os integrantes da corporação usam para orientar manobras de navios e para sinal de presença de pessoas importantes nas unidades militares navais.