Ceturb cria linhas exclusivas e reforça ônibus para a Festa da Penha
Os devotos de Nossa Senhora da Penha que forem participar das festividades no fim de semana terão uma programação especial de ônibus, elaborada pela Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado Espírito Santo (Ceturb-ES) para a Festa da Penha.
Oito linhas exclusivas serão criadas para levar os romeiros até a Catedral de Vitória, no sábado (23), e trazê-los de volta. Também haverá reforço do serviço noturno regular, na madrugada de domingo (24), para atender aos fiéis na volta da Romaria dos Homens. Além disso, serão disponibilizados ônibus de reserva nos terminais, nos três dias de programação especial.
Além das linhas regulares, no sábado (23), quatro linhas especiais sairão do Terminal Vila Velha: (Catedral / Via Lindenberg / Retorno 3ª Ponte T. Vila Velha); (Catedral / 3ª Ponte / Centro de Vila Velha / Retorno Costa Pereira, 3ª Ponte / T. Vila Velha); do Terminal Ibes: (Catedral / Lindenberg / Retorno 3ª Ponte / T.Ibes); e do Terminal Itaparica: (Catedral / Lindenberg / Retorno 3ª Ponte / T. Itaparica). Essas linhas começam a circular a partir das 16h50 até 18h30, com partidas a cada cinco minutos.
Para o retorno da Romaria dos Homens, na madrugada de sábado (24), haverá partidas, com intervalos de 15 minutos, a partir das 0h15 até 02h30. São outras quatro linhas circulares, todas saindo do Terminal Vila Velha com destino à Avenida Adalberto Simão Nader; à Avenida Vitória e à Avenida Maruípe, ao Terminal São Torquato e entrada de Campo Grande, via Lindenberg; e ao Terminal de Carapina, via Reta da Penha.
Após a meia-noite, sete linhas noturnas (bacurau) do Sistema Transcol também serão reforçadas. São elas: 664, 634, 667, 665, 775, 776 e 777. Na segunda-feira (25), além dos coletivos reserva existentes em todos os terminais, serão disponibilizados outros 12, que ficarão à disposição caso haja aumento de demanda.
- Aumento de oferta do Serviço Noturno (bacurau) nas linhas:
- Linha 664 - T. São Torquato / P. Da Costa Via T. Vila Velha / Boa Vista
- Linha 634 - T. Vila Velha / Terra Vermelha Via C. Itaparica
- Linha 667 - T. Vila Velha / T. São Torquato Via Cobilândia / Vale Encantado /Araçás / Ibes
- Linha 665 - T. Vila Velha / T. São Torquato Via Santos Dumont / S. Mônica / Itaparica
- Linha 775 – Jardim Botânico / T. S. Torquato
- Linha 776 – Flexal II / T. S. Torquato
- Linha 777 – Novo Brasil / T. S. Torquato
- Linhas Exclusivas (Ida para a Catedral a partir das 16h50)
- Terminal Vila Velha / Catedral / via Lindenberg / Retorno 3ª Ponte T. Vila Velha
- Terminal Vila Velha /Catedral / 3ª Ponte / Centro de Vila Velha / Retorno Costa Pereira, 3ª Ponte / T. Vila Velha
- Terminal Ibes / Catedral / Lindenberg / Retorno 3ª Ponte / T.Ibes
- Terminal Itaparica / Catedral / Lindenberg / Retorno 3ª Ponte / T. Itaparica
- Linhas exclusivas (Volta dos Romeiros, saindo do T. Vila Velha, a partir da meia-noite)
- Terminal Vila Velha / Centro de V. Velha / 3ª Ponte / Av. Adalberto Simão Nader / Camburi / T. Vila Velha
- Terminal Vila Velha / Centro de Vila Velha / Av. Vitória / Maruípe / T. Vila Velha
- Terminal Vila Velha / Centro de Vila Velha / 3ª Ponte / Reta da Penha / Terminal Carapina
- Terminal Vila Velha / Av. Lindenberg / T. São Torquato / entrada de Campo Grande