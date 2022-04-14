Fafá de Belém é atração da Festa da Penha: "Era um sonho cantar aí"

A Festa da Penha reserva muitas surpresas aos fiéis. A mais nova é a cantora Fafá de Belém como atração do evento. Ela se apresenta no palco montado na Prainha, em Vila Velha, a partir das 19h.
"Bom dia e alegria para o estado do Espírito Santo, especialmente Vila Velha. Era um sonho meu cantar aí, na Festa da Penha. E, este ano, advinha?! Eu vou cantar aí", disse ela, em vídeo publicado pela Prefeitura de Vila Vela, que está trazendo a cantora.
"Dia 24 de abril estarei aí. Alô, Vila Velha, estarei aí por Nossa Senhora da Penha", completa a cantora.
A Festa da Penha neste ano ainda terá outras atrações durante o Oitavário, que começa na próxima segunda-feira (17). Shows de Padre Renato Criste, Banda Big Beatles e Padre Anderson, além da apresentação da Orquestra Sinfônica do ES completam a programação musical do evento. (Confira a programação completa no fim da matéria)
ESTRUTURA
O Parque da Prainha já está recebendo a estrutura para a Festa da Penha 2022, que está sendo montada no local. A terceira maior festa Mariana do país acontece entre os próximos dias 17 e 25 de abril, com o tema “Saúde dos enfermos, rogai por nós”.
A nova formatação do evento terá uma capacidade 30% maior que as edições presenciais anteriores. O objetivo é garantir mais conforto e segurança para quem participar das programações tradicionais, como a chegada da Romaria dos Homens, Romaria das Mulheres e Missa de Encerramento.
“Identificamos um momento de viabilidade do retorno de muitas atrações com segurança sanitária, pois houve uma ampliação da imunização por parte da população em todo o Estado. Será muito oportuno que nesta retomada o evento ofereça mais espaço e conforto para seus participantes”, destacou o secretário de Turismo, Esporte e Cultura de Vila Velha, Paulo Renato Fonseca Júnior.
O palco será reposicionado no canto esquerdo do Parque, na reta da Casa da Memória, ampliando o raio onde o público possa se acomodar. Nas últimas edições presenciais do evento, o palco ficava mais à direita. “A ampliação do espaço é um ganho para a segurança e comodidade e, além disso, o público terá um campo de visão maior e melhor, com bom acesso e rota de fuga”, disse o Frei Djalmo Fuck, guardião do Convento.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO
- Dia 12, (terça) 19h – Acendimento da Santa Iluminada, na Praia da Costa, Vila Velha
- Dia 16, (sábado) 9h – Instalação do Terço Gigante no Campinho
- Dia 17 (domingo) – 1º Dia Oitavário
- Tema do dia: Saúde para todos
- 5h, 7h, 9h, 11h – Missas presenciais no Campinho
- 7h30 – Corrida da Penha na Praça do Ciclista x Parque da Prainha
- 14h – Programa Salve Mãe das Alegrias (transmissão ao vivo – TVs, rádios, internet)
- 15h30 – Devocional Oitavário – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho
- 16h – Missa Abertura da Festa da Penha (Área Pastoral Vila Velha). Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho
- Dia 18 (segunda-feira) – 2º Dia Oitavário
- Tema do dia: Saúde do corpo
- 7h, 9h, 11h – Missas presenciais no Campinho
- 14h – Programa Salve Mãe das Alegrias – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet)
- 15h30 – Devocional Oitavário – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho
- 16h – Missa 2º Dia Oitavário Área pastoral Serrana – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet) – presencial no Campinho
- 19h30 – Bênção para os casais e show musical com Padre Renato Criste e Comunidade Água Viva – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho
- Dia 19 (terça-feira) – 3º Dia Oitavário
- Tema do dia: Saúde emocional
- 7h, 9h, 11h – Missas presenciais no Campinho
- 14h – Programa Salve Mãe das Alegrias – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet)
- 15h30 – Devocional Oitavário – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho
- 16h – Missa 3º Dia Oitavário (Área Pastoral Cariacica/Viana). Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho
- 19h30 – Pregação e Bênção com Pe. Patrick Fernandes – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho
- Dia 20 (quarta-feira) – 4º Dia Oitavário
- Tema do dia: Saúde da fé
- 7h, 9h, 11h – Missas presenciais no Campinho
- 11h – Visita da Imagem da Santa a Cariacica
- 14h – Programa Salve Mãe das Alegrias – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet)
- 15h30 – Devocional Oitavário – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho
- 16h – Missa 4º Dia Oitavário (Área Pastoral Benevente). Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho
- 19h30 – Apresentação da Orquestra Sinfônica do ES – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Santuário de Vila Velha
- Dia 21 (quinta-feira) – 5º Dia Oitavário
- Tema do dia: Saúde das relações
- 7h, 9h, 11h – Missas presenciais no Campinho
- 10h – Plantio muda de árvore, presencial no Convento
- 14h – Programa Salve Mãe das Alegrias – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet)
- 15h30 – Devocional Oitavário – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho
- 16h – Missa 5º Dia Oitavário – Área Pastoral Serra-Fundão – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho
- 19h30 – Apresentação cultural da Banda Big Beatles com participação do Padre Anderson Gomes – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho
- Dia 22 (sexta-feira) – 6º Dia Oitavário
- Tema do dia: Saúde do planeta
- 7h, 9h, 11h – Missas presenciais no Campinho
- 14h – Programa Salve Mãe das Alegrias – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet)
- 14h – Romaria dos militares – Saída do portão do Convento
- 15h30 – Devocional Oitavário – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho
- 16h – Missa 6º Dia Oitavário – Área Pastoral Vitória – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho
- 17 à 00h – Coletivo Criativo Prainha na Festa da Penha, Praça Otávio Araújo, atrás da Igreja do Rosário
- 17h – Romaria dos Ciclistas da Serra – Concentração Praça Encontro das Águas em Jacaraípe
- 18h – Show com Pe. Anderson Gomes, com arrecadação de alimentos para a campanha Paz e Pão – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet) – Pátio da Igreja dos Reis Magos em Nova Almeida, Serra
- 19h30 – Vigília com a Juventude durante toda a noite – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet) – presencial no Campinho
- Dia 23 (sábado) – 7º dia do Oitavário
- Tema do dia: Maria, caminho de saúde e salvação
- 7h – Missa presencial no Campinho
- 8h – Romaria das pessoas com deficiência e missa, Igreja do Rosário na Prainha
- 8h – Remaria, Concentração Praia da Costa
- 9h – Missa com a Romaria da Diocese de São Mateus – Transmissão ao vivo (Tvs, rádios, internet), presencial no Campinho
- 10h – Translado da imagem de N. Sra. da Penha pela Baía de Vitória – saída da EAMES
- 10h às 22h – Coletivo Criativo Prainha na Festa da Penha, Praça Otávio Araújo, atrás da Igreja do Rosário
- 10h – Romaria dos Adolescentes – Concentração Portão do Convento
- 11h – Missa com os adolescentes, presencial no Campinho
- 14h – Programa Salve Mãe das Alegrias – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet)
- 15h30 – Devocional Oitavário – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho
- 16h – Missa 7º Dia Oitavário – Romaria da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho
- 18h – Missa de Envio da Romaria dos Homens, Catedral de Vitória
- 23h – Missa de encerramento da Romaria dos Homens, no Parque da Prainha Vila Velha
- Dia 24 (domingo) – 8º dia do Oitavário
- Tema do dia: Saúde integral
- 5h, 7h, 9h, 11h – Missas presenciais no Campinho
- 9h – Missa com a Romaria da Diocese de Colatina – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho
- 14h – Programa Salve Mãe das Alegrias – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet)
- 15h – Romaria das Mulheres, Saída do Santuário de Vila Velha
- 15h30 – Devocional Oitavário – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho
- 17h – Missa de encerramento da Romaria das Mulheres – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Parque da Prainha Vila Velha
- 19h – Show Fafá de Belém – Parque da Prainha Vila Velha
- Dia 25 (segunda-feira) – Dia de Nossa Senhora da Penha
- 00h, 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h, 9h e 12h – Missas na Capela do Convento
- 7h – Missa – CRB e Seminário – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho
- 8h – Romaria dos Ciclistas de Vila Velha – Saída, em frente à Praça Sebastião Cibien, em Cobilândia, Vila Velha
- 8h – Romaria dos Conguistas, Saída portão do Convento
- 10h – Missa – Pastorais Sociais – Vicariato para ação social, presencial no Campinho
- 14h – Programa Salve Mãe das Alegrias – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet)
- 17h – Missa de encerramento, com transmissão ao vivo e presencial no Parque da Prainha
*Com informações da Prefeitura de Vila Velha