Fafá de Belém é atração da Festa da Penha: "Era um sonho cantar aí"

Fafá de Belém Crédito: Globo/João Miguel Júnior

A Festa da Penha reserva muitas surpresas aos fiéis. A mais nova é a cantora Fafá de Belém como atração do evento. Ela se apresenta no palco montado na Prainha, em Vila Velha, a partir das 19h.

"Bom dia e alegria para o estado do Espírito Santo, especialmente Vila Velha. Era um sonho meu cantar aí, na Festa da Penha. E, este ano, advinha?! Eu vou cantar aí", disse ela, em vídeo publicado pela Prefeitura de Vila Vela, que está trazendo a cantora.

"Dia 24 de abril estarei aí. Alô, Vila Velha, estarei aí por Nossa Senhora da Penha", completa a cantora.

A Festa da Penha neste ano ainda terá outras atrações durante o Oitavário, que começa na próxima segunda-feira (17). Shows de Padre Renato Criste, Banda Big Beatles e Padre Anderson, além da apresentação da Orquestra Sinfônica do ES completam a programação musical do evento. (Confira a programação completa no fim da matéria)

ESTRUTURA

O Parque da Prainha já está recebendo a estrutura para a Festa da Penha 2022, que está sendo montada no local. A terceira maior festa Mariana do país acontece entre os próximos dias 17 e 25 de abril, com o tema “Saúde dos enfermos, rogai por nós”.

A nova formatação do evento terá uma capacidade 30% maior que as edições presenciais anteriores. O objetivo é garantir mais conforto e segurança para quem participar das programações tradicionais, como a chegada da Romaria dos Homens, Romaria das Mulheres e Missa de Encerramento.

“Identificamos um momento de viabilidade do retorno de muitas atrações com segurança sanitária, pois houve uma ampliação da imunização por parte da população em todo o Estado. Será muito oportuno que nesta retomada o evento ofereça mais espaço e conforto para seus participantes”, destacou o secretário de Turismo, Esporte e Cultura de Vila Velha, Paulo Renato Fonseca Júnior.

O palco será reposicionado no canto esquerdo do Parque, na reta da Casa da Memória, ampliando o raio onde o público possa se acomodar. Nas últimas edições presenciais do evento, o palco ficava mais à direita. “A ampliação do espaço é um ganho para a segurança e comodidade e, além disso, o público terá um campo de visão maior e melhor, com bom acesso e rota de fuga”, disse o Frei Djalmo Fuck, guardião do Convento.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

Dia 12, (terça) 19h – Acendimento da Santa Iluminada, na Praia da Costa, Vila Velha





19h – Acendimento da Santa Iluminada, na Praia da Costa, Vila Velha Dia 16, (sábado) 9h – Instalação do Terço Gigante no Campinho





9h – Instalação do Terço Gigante no Campinho Dia 17 (domingo) – 1º Dia Oitavário

– Tema do dia: Saúde para todos

5h, 7h, 9h, 11h – Missas presenciais no Campinho

7h30 – Corrida da Penha na Praça do Ciclista x Parque da Prainha

14h – Programa Salve Mãe das Alegrias (transmissão ao vivo – TVs, rádios, internet)

15h30 – Devocional Oitavário – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho

16h – Missa Abertura da Festa da Penha (Área Pastoral Vila Velha). Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho





Dia 18 (segunda-feira) – 2º Dia Oitavário

Tema do dia: Saúde do corpo

7h, 9h, 11h – Missas presenciais no Campinho

14h – Programa Salve Mãe das Alegrias – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet)

15h30 – Devocional Oitavário – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho

16h – Missa 2º Dia Oitavário Área pastoral Serrana – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet) – presencial no Campinho

19h30 – Bênção para os casais e show musical com Padre Renato Criste e Comunidade Água Viva – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho





– Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho Dia 19 (terça-feira) – 3º Dia Oitavário

Tema do dia: Saúde emocional

7h, 9h, 11h – Missas presenciais no Campinho

14h – Programa Salve Mãe das Alegrias – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet)

15h30 – Devocional Oitavário – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho

16h – Missa 3º Dia Oitavário (Área Pastoral Cariacica/Viana). Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho

19h30 – Pregação e Bênção com Pe. Patrick Fernandes – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho





Dia 20 (quarta-feira) – 4º Dia Oitavário

Tema do dia: Saúde da fé

7h, 9h, 11h – Missas presenciais no Campinho

11h – Visita da Imagem da Santa a Cariacica

14h – Programa Salve Mãe das Alegrias – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet)

15h30 – Devocional Oitavário – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho

16h – Missa 4º Dia Oitavário (Área Pastoral Benevente). Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho

19h30 – Apresentação da Orquestra Sinfônica do ES – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Santuário de Vila Velha





– Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Santuário de Vila Velha Dia 21 (quinta-feira) – 5º Dia Oitavário

Tema do dia: Saúde das relações

7h, 9h, 11h – Missas presenciais no Campinho

10h – Plantio muda de árvore, presencial no Convento

14h – Programa Salve Mãe das Alegrias – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet)

15h30 – Devocional Oitavário – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho

16h – Missa 5º Dia Oitavário – Área Pastoral Serra-Fundão – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho

19h30 – Apresentação cultural da Banda Big Beatles com participação do Padre Anderson Gomes – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho





– Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho Dia 22 (sexta-feira) – 6º Dia Oitavário

Tema do dia: Saúde do planeta

7h, 9h, 11h – Missas presenciais no Campinho

14h – Programa Salve Mãe das Alegrias – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet)

14h – Romaria dos militares – Saída do portão do Convento

15h30 – Devocional Oitavário – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho

16h – Missa 6º Dia Oitavário – Área Pastoral Vitória – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho

17 à 00h – Coletivo Criativo Prainha na Festa da Penha, Praça Otávio Araújo, atrás da Igreja do Rosário

17h – Romaria dos Ciclistas da Serra – Concentração Praça Encontro das Águas em Jacaraípe

18h – Show com Pe. Anderson Gomes , com arrecadação de alimentos para a campanha Paz e Pão – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet) – Pátio da Igreja dos Reis Magos em Nova Almeida, Serra

, com arrecadação de alimentos para a campanha Paz e Pão – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet) – Pátio da Igreja dos Reis Magos em Nova Almeida, Serra 19h30 – Vigília com a Juventude durante toda a noite – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet) – presencial no Campinho





Dia 23 (sábado) – 7º dia do Oitavário

Tema do dia: Maria, caminho de saúde e salvação

7h – Missa presencial no Campinho

8h – Romaria das pessoas com deficiência e missa, Igreja do Rosário na Prainha

8h – Remaria, Concentração Praia da Costa

9h – Missa com a Romaria da Diocese de São Mateus – Transmissão ao vivo (Tvs, rádios, internet), presencial no Campinho

10h – Translado da imagem de N. Sra. da Penha pela Baía de Vitória – saída da EAMES

10h às 22h – Coletivo Criativo Prainha na Festa da Penha, Praça Otávio Araújo, atrás da Igreja do Rosário

10h – Romaria dos Adolescentes – Concentração Portão do Convento

11h – Missa com os adolescentes, presencial no Campinho

14h – Programa Salve Mãe das Alegrias – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet)

15h30 – Devocional Oitavário – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho

16h – Missa 7º Dia Oitavário – Romaria da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho

18h – Missa de Envio da Romaria dos Homens, Catedral de Vitória

23h – Missa de encerramento da Romaria dos Homens, no Parque da Prainha Vila Velha





Dia 24 (domingo) – 8º dia do Oitavário

Tema do dia: Saúde integral

5h, 7h, 9h, 11h – Missas presenciais no Campinho

9h – Missa com a Romaria da Diocese de Colatina – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho

14h – Programa Salve Mãe das Alegrias – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet)

15h – Romaria das Mulheres, Saída do Santuário de Vila Velha

15h30 – Devocional Oitavário – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho

17h – Missa de encerramento da Romaria das Mulheres – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Parque da Prainha Vila Velha

19h – Show Fafá de Belém – Parque da Prainha Vila Velha





– Parque da Prainha Vila Velha Dia 25 (segunda-feira) – Dia de Nossa Senhora da Penha

00h, 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h, 9h e 12h – Missas na Capela do Convento

7h – Missa – CRB e Seminário – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho

8h – Romaria dos Ciclistas de Vila Velha – Saída, em frente à Praça Sebastião Cibien, em Cobilândia, Vila Velha

8h – Romaria dos Conguistas, Saída portão do Convento

10h – Missa – Pastorais Sociais – Vicariato para ação social, presencial no Campinho

14h – Programa Salve Mãe das Alegrias – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet)

17h – Missa de encerramento, com transmissão ao vivo e presencial no Parque da Prainha