Restaurante de luxo de Vila Velha ganha prêmio nacional

O projeto luminotécnico do restaurante Kairu, em Vila Velha, foi destaque na edição 2025 do Prêmio Abilux de Projetos de Iluminação, conquistando o primeiro lugar na categoria “Projetos Luminotécnicos de Interiores – Categoria Comercial: Bares e Restaurantes”.



Idealizado pela arquiteta e lighting designer Yris Siqueira, o projeto para o restaurante, inaugurado em maio passado na entrada do Sítio Histórico da Prainha, atendeu os critérios avaliados pelo júri, como originalidade, eficiência energética, impacto ambiental, qualidade técnica e integração com o espaço arquitetônico. A proposta luminotécnica se destacou por sua abordagem considerada inovadora e sensível à relação entre luz, espaço e experiência humana.

O Prêmio Abilux de Projetos de Iluminação é promovido pela Associação Brasileira da Indústria de Iluminação e tem como objetivo valorizar os melhores projetos luminotécnicos realizados no Brasil. A edição de 2025 contou com 77 projetos inscritos, assinados por 69 lighting designers independentes, além de profissionais de indústrias associadas à Abilux e estudantes. A cerimônia de premiação ocorreu no dia 16 de outubro, no Espaço de Eventos Fiesp, em São Paulo, durante as comemorações do Dia da Iluminação.

CASARÃO DE QUASE 100 ANOS

O restaurante Kairu ocupa um casarão histórico construído em duas etapas - a primeira em 1928 e a segunda, posterior, sem data registrada. O projeto de requalificação teve início há mais de dois anos, conduzido pela arquiteta Dielly Montarroyos, responsável pelo diagnóstico e restauro integral da edificação.

A remoção criteriosa dos revestimentos revelou a composição original: base em pedra bruta e corpo superior em tijolos maciços aparentes. Essa descoberta fundamentou a decisão técnica de manter a fachada exposta, valorizando o sistema construtivo como elemento central do projeto.

A vistoria técnica realizada em 2022 identificou patologias estruturais severas, como lajes comprometidas, infiltrações, descolamento de reboco, presença de microrganismos e até vegetação invasiva. Elementos condenados foram substituídos, e os componentes originais preservados ao máximo, respeitando a linguagem arquitetônica da época.

