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Leonel Ximenes

"Reage, mulher, bota um cropped!"

Vídeo do Ministério Público do ES usa meme famoso nas redes sociais para marcar o Dia Internacional da Mulher

Públicado em 

08 mar 2022 às 19:03
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A chefe do MPES, Luciana Andrade, no vídeo em homenagem às mulheres
A chefe do MPES, Luciana Andrade, no vídeo em homenagem às mulheres Crédito: Reprodução de vídeo
Ministério Público Estadual encontrou uma forma muito original e divertida de homenagear as mulheres no seu dia, com a veiculação de um vídeo em que a chefe do MPES, Luciana Andrade, exorta as mulheres a reagirem, no sentido de escolher o seu destino através de uma peça de roupa, o cropped.
No vídeo, a procuradora-geral de Justiça repassa a outra mulher a peça de vestuário; esta, por sua vez, recebe a blusa e entrega a outra mulher, que repassa para outra, sucessivamente. A última da sequência finaliza o vídeo vestida com o cropped.
“O Dia da Mulher é sobre luta e sobre a coragem de ser quem você é. Então reage, mulher, bota um cropped”, diz Luciana Andrade no vídeo.

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“Nossa proposta é empoderar, promover uma corrente de sororidade e enaltecer a coragem de ser você mesma. Sem regras e sem padrões: o importante é que cada mulher tenha força, liberdade, respeito e apoio para ocupar o espaço que ela desejar”, diz o texto do MPES sobre a campanha.

TUDO COMEÇOU COM UM MEME

O meme ‘reage, mulher, bota um cropped’ ganhou as redes sociais a partir de fevereiro último, apesar de ter sido criado no final do ano passado. Muitas pessoas estão usando a expressão como uma solução prática e simples para espantar o desânimo, problemas e preocupações das pessoas e vem ganhando cada vez mais adeptos.
Tudo começou depois que Gabriela Gomes de Souza, de 22 anos, contou no Twitter que estava triste e chorando por ter levado um bolo de um rapaz. A irmã mais velha dele, que tentou animá-la, pediu que ela reagisse e vestisse um cropped, ou seja, uma blusa mais curta que o convencional e que deixa parte da barriga e o umbigo à mostra.

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O cropped é uma peça de roupa que teve origem em 1930 como traje de banho e foi abrindo espaço, de forma tímida, nas décadas seguintes. Com o tempo, o cropped foi se tornando uma peça do vestuário que representa empoderamento, força, autoestima e autoaceitação, já que seus usuários costumam usá-lo como forma de exibir que estão confortáveis com seu corpo.
Inicialmente, o foco principal eram as mulheres, apesar de homens também terem usado o cropped de forma esporádica. Hoje em dia a peça se tornou unissex.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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