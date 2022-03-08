A chefe do MPES, Luciana Andrade, no vídeo em homenagem às mulheres Crédito: Reprodução de vídeo

Ministério Público Estadual encontrou uma forma muito original e divertida de homenagear as mulheres no seu dia, com a veiculação de um vídeo em que a chefe do MPES, Luciana Andrade, exorta as mulheres a reagirem, no sentido de escolher o seu destino através de uma peça de roupa, o cropped.

No vídeo, a procuradora-geral de Justiça repassa a outra mulher a peça de vestuário; esta, por sua vez, recebe a blusa e entrega a outra mulher, que repassa para outra, sucessivamente. A última da sequência finaliza o vídeo vestida com o cropped.

“O Dia da Mulher é sobre luta e sobre a coragem de ser quem você é. Então reage, mulher, bota um cropped”, diz Luciana Andrade no vídeo.

“Nossa proposta é empoderar, promover uma corrente de sororidade e enaltecer a coragem de ser você mesma. Sem regras e sem padrões: o importante é que cada mulher tenha força, liberdade, respeito e apoio para ocupar o espaço que ela desejar”, diz o texto do MPES sobre a campanha.

TUDO COMEÇOU COM UM MEME

O meme ‘reage, mulher, bota um cropped’ ganhou as redes sociais a partir de fevereiro último, apesar de ter sido criado no final do ano passado. Muitas pessoas estão usando a expressão como uma solução prática e simples para espantar o desânimo, problemas e preocupações das pessoas e vem ganhando cada vez mais adeptos.

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Tudo começou depois que Gabriela Gomes de Souza, de 22 anos, contou no Twitter que estava triste e chorando por ter levado um bolo de um rapaz. A irmã mais velha dele, que tentou animá-la, pediu que ela reagisse e vestisse um cropped, ou seja, uma blusa mais curta que o convencional e que deixa parte da barriga e o umbigo à mostra.

O cropped é uma peça de roupa que teve origem em 1930 como traje de banho e foi abrindo espaço, de forma tímida, nas décadas seguintes. Com o tempo, o cropped foi se tornando uma peça do vestuário que representa empoderamento, força, autoestima e autoaceitação, já que seus usuários costumam usá-lo como forma de exibir que estão confortáveis com seu corpo.