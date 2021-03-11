No Dia da Mulher, prefeito no ES elogia esposa por deixar a louça limpa

Com a palavra, sua excelência, o prefeito iunense: “A minha homenagem a todas as mulheres. Não tenho palavras pra dizer o quanto vocês são especiais, o quanto vocês são importantes. Sem vocês na nossa vida nós não somos ninguém”, reconheceu Romário Batista no início do seu discurso.

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A seguir, ele fez questão de dar um exemplo prático da importância das mulheres. E recorreu à rotina da sua casa. “De vez em quando lá em casa - você sabe que o ‘bicho homem é bagunceiro’ -, você passa na pia e tem um monte de prato, copo, garfo, tudo sujo… Daqui a pouquinho, você volta e está tudo limpinho, tudo lavadinho. Se não fossem vocês, essas mulheres, estava tudo sujo”, afirmou o prefeito, que em seguida começou a rir do que acabara de falar.