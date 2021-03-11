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Leonel Ximenes

No Dia da Mulher, prefeito no ES elogia esposa por deixar a louça limpa

"Se não fossem vocês, essas mulheres, estava tudo sujo", disse o gestor durante sessão solene na Câmara de Vereadores

Publicado em 11 de Março de 2021 às 18:33

Públicado em 

11 mar 2021 às 18:33
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O prefeito discursando na Câmara Municipal de Iúna
O prefeito discursando na Câmara Municipal de Iúna Crédito: Reprodução de vídeo/CMI
Era para ser uma homenagem singela às mulheres, mas… Na última segunda-feira (8), a Câmara Municipal de Iúna, na região do Caparaó, promoveu uma sessão solene alusiva ao Dia Internacional da Mulher. Casa lotada, um dos convidados da festa foi o prefeito Romário Batista Vieira (PP), que em seu discurso acabou elogiando sua mulher (viva ela!) por ter o cuidado de deixar sempre a louça limpa em casa (como?).
Com a palavra, sua excelência, o prefeito iunense: “A minha homenagem a todas as mulheres. Não tenho palavras pra dizer o quanto vocês são especiais, o quanto vocês são importantes. Sem vocês na nossa vida nós não somos ninguém”, reconheceu Romário Batista no início do seu discurso.
A seguir, ele fez questão de dar um exemplo prático da importância das mulheres. E recorreu à rotina da sua casa. “De vez em quando lá em casa - você sabe que o ‘bicho homem é bagunceiro’ -, você passa na pia e tem um monte de prato, copo, garfo, tudo sujo… Daqui a pouquinho, você volta e está tudo limpinho, tudo lavadinho. Se não fossem vocês, essas mulheres, estava tudo sujo”, afirmou o prefeito, que em seguida começou a rir do que acabara de falar.
Durante a sessão, foram homenageadas 13 mulheres de destaque da sociedade iunense. E fica a dúvida: será que, depois da merecida homenagem, elas tiveram que deixar a louça limpa quando chegaram em casa?

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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