Poucas&Boas: Governador abençoa mulher que o insultou em público. Veja o vídeo

Casagrande tenta cumprimentar a mulher que o chamou para conversar Crédito: Reprodução de vídeo

Saudade daquele tempo em que era perfeitamente possível conviver com adversários políticos ou com quem pensa diferente de uma forma civilizada, tolerante e democrática. Mas nem sempre é assim, infelizmente. Aconteceu nesta semana: ao visitar o mutirão de vacinação no Parque de Exposições de Carapina, na Serra, o governador Renato Casagrande (PSB) foi insultado por uma mulher que estava no local.

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A GROSSERIA

Ao visitar os pontos de vacinação para cumprimentar os agentes de saúde, o governador foi chamado por uma mulher. Casagrande se aproximou e acabou sendo destratado por ela, no momento em que ele estendia a mão para cumprimentá-la com um toque, como é praxe nestes tempos de pandemia: “Você não me representa não. Não te dou a mão porque você não me representa”.

A RESPOSTA

Casagrande não perdeu a linha e deu-lhe uma lição de civilidade e educação: “Não tem problema não. Está ótimo, fica com Deus”, respondeu. A imagem foi postada nas redes sociais. A coluna torce para que a tolerância e o respeito sempre prevaleçam. Não precisa concordar com o seu adversário. Mas não o transforme em seu inimigo.

SÓ PENSA NAQUILO

A vereadora Karla Coser, de Vitória, é tão petista que até o seu celular está repleto do número 13.

APOIO À CAUSA LGBTQIA+

Por falar na vereadora petista, em homenagem à Semana do Orgulho LGBTQIA+, ela apresentou dois projetos de lei reforçando a importância do poder público no combate ao preconceito. O primeiro de estatísticas de violências e o segundo para reserva de vagas para pessoas LGBT+ em empresas que contratem com o município de Vitória.

2026 VEM AÍ!

Já tem gente falando no nome da presidente da Findes, Cristhine Samorini, para disputar o Palácio Anchieta. Não seria para agora, em 2022, mas em 2026.

PROCURADO

O termo de buscas “Rodney Miranda” atingiu seu maior nível de interesses no Google no período de um ano. As principais procuras vieram do Espírito Santo e de Goiás, onde ele comandou a busca de 20 dias por Lázaro.

FICA OU VEM?

Papo de bastidor agora é se Rodney volta ao Espírito Santo para tentar nova candidatura ou se tenta por Goiás, após a caçada cinematográfica.

PRECISANDO DE AJUDA

Uma mulher grávida e em situação de rua tem sido vista em uma barraca no cruzamento entre as avenidas Antônio Ataíde e Carioca, em Vila Velha.

CONSTATAÇÃO

A Copa América poderia ser a quarta divisão da Eurocopa.

INVEJA LUSITANA

A região de Açores, em Portugal, comemora que já tem 40% de sua população completamente imunizada contra a Covid-19.

O CORDÃO DOS SOCIALISTAS

Bruno Lamas e Freitas, ambos deputados estaduais do PSB, têm disputado quem mais consegue dizer que a atual gestão do governador Renato Casagrande é a melhor de todas.

TRISTE ROTINA

A coluna divulgou recentemente e, novamente, aconteceu: o Serviço Médico-Legal de Colatina ficou sem médico legista nesta sexta e neste sábado.

VOTO POR ZAP

Tem gente achando estranho e pouco seguro, mas a eleição para a nova diretoria do Centro Náutico Capixaba (Guarderia), no dia 19 de julho, será realizada pelo WhatsApp ou pelo e-mail, para quem não tem o aplicativo.

EXPOSIÇÃO VIRTUAL

O fotógrafo capixaba Marcelo Moryan está participando da exposição virtual promovida pelo Brasília Photo Show no Grand Gallery. Acesse https://virtual.bpsgrandgallery.com/marcelo_moryan/

CONTRIBUIÇÃO DOS CAPIXABAS

O desembargador Fernando Zardini, a juíza Gisele Oliveira e a acadêmica da Ufes Victória de Oliveira acabam de lançar a obra coletiva "Regras de Mandela: o padrão mínimo da ONU para tratamento de reclusos”. O trio capixaba foi responsável pelo artigo com o título "O incentivo à leitura no cárcere como instrumento de ressocialização".

PACOTE DE BONDADES

A Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e Políticas Sobre Drogas da Assembleia, comandada pelo deputado Danilo Bahiense, vai deliberar um pacotão de indicações para encaminhar aos demais Poderes. São sugestões para a proteção da primeira infância e melhoria das condições dos trabalhos de conselheiros tutelares.

ALÔ, DR. AUGUSTO ARAS!