Projeto que corta salário dos deputados faltosos é arquivado no ES

Sede da Assembleia Legislativa em dia de ventania Crédito: Carlos Alberto Silva

Em votação simbólica realizada na sessão desta terça-feira (26), comandada pelo próprio presidente da Casa, Erick Musso (Republicanos), apenas o próprio Majeski e mais cinco deputados votaram para que o Projeto de Resolução nº 05/2018 continuasse tramitando.

Na legislatura passada, a mesma matéria foi apresentada pelo parlamentar do PSB e teve o mesmo (melancólico) destino de agora - o arquivo.

OS DEPUTADOS FAVORÁVEIS AO PROJETO

Além do socialista, votaram favoravelmente à continuação da tramitação do projeto os deputados Hércules Silveira (MDB), Torino Marques (PSL), Capitão Assumção (Patriota), Danilo Bahiense (sem partido) e Renzo Vasconcelos (Progressistas).

Atualmente os deputados podem faltar a até três sessões ordinárias por mês, desde que apenas "comuniquem" a ausência. Considerando-se o salário atual de R$ 25.322,25, cada falta ocasionaria desconto de R$ 844,07 ao parlamentar que faltou à sessão - 1/30 avos por ausência.

Pelo projeto, o desconto no salário dos deputados seria efetivado para as ausências não previstas em lei. As de natureza médica, por exemplo, não teriam desconto. Ou seja, incidiria apenas sobre faltas sem justificativa legal.