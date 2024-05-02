Prefeito no ES que xingou 3 deputados pede perdão (parcial) a 1. Saiba quem é

Prefeito Ninho, no vídeo em que promete atacar seis deputados que o criticaram na Assembleia Crédito: Divulgação

Em vídeo divulgado nas redes sociais na véspera do feriado de 1º de Maio, o esquentado prefeito pediu desculpas ao deputado Tyago Hoffmann (PSB), um dos três que ele ofendeu e xingou durante a transmissão de um podcast na semana passada.

“Fica aqui um pedido de desculpa individual ao deputado Tyago Hoffmann, onde na live eu o chamei de ‘deputadozinho’. Isso não condiz e tenho que pedir desculpas, dizendo que ele é um representante do povo e me cabe respeitá-lo da forma correta. E não foi correta da forma que eu fiz”, admitiu o prefeito que está no final do seu segundo mandato.

Os outros parlamentares que foram alvos de Ninho são o próprio Vandinho e Janete de Sá (PSB), a quem ele acusa de não levarem recursos para a minúscula cidade de menos de 7 mil habitantes encravada no Caparaó.

NOVOS ATAQUES

Mas, no mesmo vídeo divulgado nesta terça-feira (1º), Ninho avisa que vai voltar ao ataque, inclusive contra Hoffmann, através de outros vídeos que vai divulgar a partir desta quinta-feira (2), à tarde.

“Depois terá um outro vídeo respondendo a todas as ofensas que ele me proferiu”, ameaçou. “Pedi desculpas pelo fato de ter chamado ele de ‘deputadinho’, mas não do restante”, acrescentou o prefeito, em conversa com a coluna.

Estão na mira do prefeito, além de Hoffmann, os deputados Vandinho, Janete de Sá, Camila Valadão (PSOL), Denninho (União Brasil) e Mazinho (PSDB). Todos esses subiram à tribuna da Assembleia, no início desta semana, para fazerem virulentos discursos contra o gestor de Dores.

“Eu sei que a verdade às vezes dói e eu vou direcionar essas falas a cada um dos deputados que chegaram vídeo (sic) pra mim, que foram seis”, disse. O primeiro vídeo, divulgado nesta quinta, foi direcionado a Denninho Silva.

Ele pediu desculpas também, de forma institucional, à Assembleia Legislativa, ao seu presidente, Marcelo Santos (Podemos), e à sociedade: “Se por acaso a instituição Assembleia Legislativa se sentiu ofendida, fica o meu pedido de desculpas, que não foi essa a intenção.

O pano de fundo de toda essa confusão é a sucessão municipal em Dores do Rio Preto. Ninho, que está no final do seu segundo mandato consecutivo, vai apoiar a candidatura do atual vereador Thiago Lopes (PP) para sua sucessão. O PSB, por sua vez, vai lançar o também vereador Jefinho, opositor do prefeito.