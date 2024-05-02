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Leonel Ximenes

Prefeito no ES que xingou 3 deputados pede perdão (parcial) a 1. Saiba quem é

Ele, no entanto, promete divulgar novos vídeos com ataques a seis parlamentares, inclusive àquele a quem pediu desculpas

Publicado em 02 de Maio de 2024 às 13:16

Públicado em 

02 mai 2024 às 13:16
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Prefeito Ninho, no vídeo em que promete atacar seis deputados que o criticaram na Assembleia
Prefeito Ninho, no vídeo em que promete atacar seis deputados que o criticaram na Assembleia Crédito: Divulgação
A luta, ou melhor, a briga mesmo, continua. O prefeito de Dores do Rio Preto, Cleudenir José de Carvalho Neto, o Ninho (PP), que quase saiu no tapa com o deputado Vandinho (PSDB) na última sexta-feira em um evento do governo do Estado em Guaçuí, resolveu fazer um aceno de paz - mas limitado e provisório. Ele, no entanto, já avisou que vai abrir novas frentes de batalha. Aos fatos.
Em vídeo divulgado nas redes sociais na véspera do feriado de 1º de Maio, o esquentado prefeito pediu desculpas ao deputado Tyago Hoffmann (PSB), um dos três que ele ofendeu e xingou durante a transmissão de um podcast na semana passada.
“Fica aqui um pedido de desculpa individual ao deputado Tyago Hoffmann, onde na live eu o chamei de ‘deputadozinho’. Isso não condiz e tenho que pedir desculpas, dizendo que ele é um representante do povo e me cabe respeitá-lo da forma correta. E não foi correta da forma que eu fiz”, admitiu o prefeito que está no final do seu segundo mandato.

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Os outros parlamentares que foram alvos de Ninho são o próprio Vandinho e Janete de Sá (PSB), a quem ele acusa de não levarem recursos para a minúscula cidade de menos de 7 mil habitantes encravada no Caparaó.

NOVOS ATAQUES

Mas, no mesmo vídeo divulgado nesta terça-feira (1º), Ninho avisa que vai voltar ao ataque, inclusive contra Hoffmann, através de outros vídeos que vai divulgar a partir desta quinta-feira (2), à tarde.
“Depois terá um outro vídeo respondendo a todas as ofensas que ele me proferiu”, ameaçou. “Pedi desculpas pelo fato de ter chamado ele de ‘deputadinho’, mas não do restante”, acrescentou o prefeito, em conversa com a coluna.
Estão na mira do prefeito, além de Hoffmann, os deputados Vandinho, Janete de Sá, Camila Valadão (PSOL), Denninho (União Brasil) e Mazinho (PSDB). Todos esses subiram à tribuna da Assembleia, no início desta semana, para fazerem virulentos discursos contra o gestor de Dores.

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“Eu sei que a verdade às vezes dói e eu vou direcionar essas falas a cada um dos deputados que chegaram vídeo (sic) pra mim, que foram seis”, disse. O primeiro vídeo, divulgado nesta quinta, foi direcionado a Denninho Silva.
Ele pediu desculpas também, de forma institucional, à Assembleia Legislativa, ao seu presidente, Marcelo Santos (Podemos), e à sociedade: “Se por acaso a instituição Assembleia Legislativa se sentiu ofendida, fica o meu pedido de desculpas, que não foi essa a intenção.
O pano de fundo de toda essa confusão é a sucessão municipal em Dores do Rio Preto. Ninho, que está no final do seu segundo mandato consecutivo, vai apoiar a candidatura do atual vereador Thiago Lopes (PP) para sua sucessão. O PSB, por sua vez, vai lançar o também vereador Jefinho, opositor do prefeito.
Em outras palavras: fazendo jus ao seu nome, Dores terá que suportar as dores dos embates políticos até 6 de outubro, dia da eleição e da proclamação do vencedor desse conflito. O povo vai decidir.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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