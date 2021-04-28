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Leonel Ximenes

Prefeito homenageia rival com nome de avenida no interior do ES

Ex-prefeito, que morreu nesta terça-feira, vai ser imortalizado na principal via da cidade

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 18:44

Públicado em 

28 abr 2021 às 18:44
Leonel Ximenes

Colunista

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Av. Prefeito Manoel Vilá, que passará a ser chamada Av. Prefeito Edson Henrique Pereira, “Av. Edinho Pereira”
Av. Prefeito Manoel Vilá, que passará a ser chamada Av. Prefeito Edson Henrique Pereira, “Av. Edinho Pereira” Crédito: PMBSF/Divulgação
A Avenida Prefeito Manoel Vilá, uma das principais de Barra de São Francisco, vai trocar de nome e passará a se chamar Avenida Prefeito Edson Henrique Pereira, “Avenida Edinho Pereira “. A homenagem será feita pelo prefeito Enivaldo dos Anjos (PSD), que enviará projeto de lei à Câmara propondo a mudança.
Edinho Pereira, de 68 anos, morreu na manhã desta terça-feira (27), num hospital de Cariacica, depois de travar uma luta contra um câncer no rim direito.
A atitude do prefeito, de dar o nome do ex-prefeito à avenida, ganha relevância em função da rivalidade política histórica entre ele e o grupo liderado por Edinho. Eles cresceram juntos - Enivaldo é apenas três anos mais velho que o ex-prefeito – e ganharam popularidade graças, inicialmente, ao envolvimento com o futebol da cidade. Mas a partir dos anos 1970, seguiram caminhos políticos diferentes.
“Na política, éramos como água e óleo, apesar de num curto período termos até atuado juntos para o bem de Barra de São Francisco, quando ele foi deputado (1991-94) e eu fui para a Secretaria de Interior, mas nossos grupos eram distintos. Isto, no entanto, não me impede de reconhecer sua importância para a cidade, a ponto de homenageá-lo com o nome da avenida que passa pela prefeitura e na qual ele teve, no passado, um posto de gasolina”, disse Enivaldo.
Edinho PEreira,
Edinho Pereira tinha 68 anos Crédito: Divulgação/ Redes Sociais
Até mesmo em termos de relevância para Barra de São Francisco, Enivaldo dos Anjos considera que o ex-prefeito Edinho Pereira tem muito mais importância do que Manoel Vilá. “O prefeito que dá nome à avenida foi indicado, com curto mandato e nenhuma relação com a cidade. Edinho, pelo contrário, nasceu e cresceu aqui, sempre viveu aqui, teve negócios, exerceu liderança política. Sua família está intimamente ligada ao município, então tem muito mais significado dar o nome dele à avenida do que o de Manoel Vilá”, defendeu.

PRIMEIRO MANDATO FOI EM 1982

Edinho Pereira elegeu-se pela primeira vez em 1982 e cumpriu o mandato de prefeito de 1983 a 1988, quando foi sucedido justamente por Enivaldo dos Anjos, que havia sido eleito deputado em 1986. Depois, em 1990, Edinho elegeu-se deputado e cumpriu mandato até 1994. Tentou voltar à Assembleia em 1998, mas ficou na suplência. Em 2000, foi eleito prefeito, reelegendo-se em 2004.
O segundo mandato consecutivo, entretanto, não foi concluído. Sua diplomação foi cassada pela Justiça Eleitoral, que convocou o segundo colocado na eleição, o contabilista Waldeles Cavalcante, que foi reeleito em 2008, cumprindo mandato até 2012.

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Depois, Edinho Pereira não conseguiu mais se candidatar e foi sucedido na política por seu filho Luciano, que foi eleito deputado estadual em 2006, cumpriu mandato até 31 de janeiro de 2011, e elegeu-se prefeito em 2012, com uma vantagem de pouco mais de 400 votos, na única derrota direta de Enivaldo dos Anjos para o grupo liderado por Edinho Pereira.
Em 2014, Edinho não conseguiu registrar sua candidatura a deputado estadual e, em 2016, Luciano perdeu a reeleição para Alencar Marim (PT), que era apoiado por Enivaldo, este eleito prefeito de novo em 2020.

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Leonel Ximenes

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Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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