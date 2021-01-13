Morre Maguito Vilela, prefeito licenciado de Goiânia, vítima da Covid-19

O prefeito de Goiânia Maguito Vilela (MDB) Crédito: Reprodução | Redes sociais

O prefeito licenciado de Goiânia , Maguito Vilela, morreu aos 71 anos, na madrugada desta quarta-feira (13), vítima de complicações da Covid-19 . A morte foi divulgada pela equipe de Maguito no próprio perfil do prefeito no Twitter.

Maguito, filiado ao MDB, foi internado no dia 22 de outubro, ainda durante a campanha eleitoral, para tratar do coronavírus. O prefeito de Goiânia se recuperou da doença, mas ainda lutava contra uma infecção pulmonar diagnosticada na semana passada, que é uma consequência da Covid. Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

De acordo com a equipe do prefeito, a família está providenciando o traslado do corpo de São Paulo para Goiás e ele deve ser sepultado em Jataí, sua terra natal. Maguito também perdeu duas irmãs que morreram em decorrência da doença.

É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do prefeito de Goiânia, Maguito Vilela, ocorrido nesta madrugada de 13 de janeiro. Internado desde o dia 22 de outubro para tratar da Covid-19, Maguito lutava contra uma infecção pulmonar diagnosticada na semana passada. — Maguito Vilela (@maguitovilela15) January 13, 2021

Além de prefeito, Maguito também foi governador de Goiás entre 1995 e 1998. Também foi senador da República, deputado estadual e federal. Nas últimas eleições, Maguito, já internado em estado grave, foi eleito prefeito de Goiânia no segundo turno com 52,60% dos votos contra o candidato Vanderlan Cardoso, do PSD.