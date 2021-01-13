Morre Maguito Vilela, prefeito licenciado de Goiânia, vítima da Covid-19

Maguito, filiado ao MDB, foi internado no dia 22 de outubro, ainda durante a campanha eleitoral, para tratar do coronavírus. O prefeito de Goiânia se recuperou da doença, mas ainda lutava contra uma infecção pulmonar diagnosticada na semana passada, que é uma consequência da Covid. Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Albert Einstein, em São Paulo.
De acordo com a equipe do prefeito, a família está providenciando o traslado do corpo de São Paulo para Goiás e ele deve ser sepultado em Jataí, sua terra natal. Maguito também perdeu duas irmãs que morreram em decorrência da doença.
Além de prefeito, Maguito também foi governador de Goiás entre 1995 e 1998. Também foi senador da República, deputado estadual e federal. Nas últimas eleições, Maguito, já internado em estado grave, foi eleito prefeito de Goiânia no segundo turno com 52,60% dos votos contra o candidato Vanderlan Cardoso, do PSD.
No hospital, o emedebista foi empossado virtualmente, por meio de uma assinatura eletrônica. O documento foi enviado antes do início da solenidade.