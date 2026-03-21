Os municípios do ES com mais dentistas (Serra e Cariacica estão mal)

Mulheres são maioria (64,5%) entre os dentistas do Espírito Santo. Crédito: Agência Brasil/Tânia Rêgo

O Espírito Santo tem seis vezes mais dentistas por habitante do que a média mundial. Atualmente, são 8.463 cirurgiões-dentistas em atividade, o que representa uma densidade de 20,82 profissionais para cada 10 mil habitantes, enquanto a média global é de aproximadamente 3,3 por 10 mil, segundo estimativa da Organização Mundial da Saúde (OMS).



A maioria dos profissionais no Estado é mulher (64,5%) e a idade média é de 39 anos. O crescimento anual é de 9,15%. No entanto, a distribuição é desigual, com concentração na Grande Vitória. A pesquisa destaca a necessidade de planejamento para garantir acesso amplo aos serviços de saúde bucal em todo o Estado.

Entre os dez primeiros, Vitória lidera com 2.131 dentistas, uma relação de 66 profissionais para cada grupo de 10 mil habitantes. Vila Velha vem em seguida: 1.501 cirurgiões-dentistas com 29,8 por 10 mil.

Curiosamente, o município mais populoso do ES (520 mil habitantes) e o terceiro mais populoso (354 mil habitantes) tem uma densidade baixa de dentistas. Serra (9º lugar no ranking) tem 613 dentistas, uma relação de apenas 10,7 profissionais/10 mil habitantes. Cariacica, com a terceira maior população do Estado, conta com 252 dentistas - 6,7 habitantes por grupo de 10 mil. Está em 10º lugar no ranking.

NO INTERIOR

Em termos percentuais, Guarapari aparece na terceira posição com 325 profissionais, o que representa 24,1 dentistas para 10 mil habitantes. No interior, o município de Colatina, também percentualmente, é o município mais bem colocado (4º lugar), com 304 dentistas (23,6/10 mil).

O ranking de dentistas no ES. Crédito: Connect Fecomércio-ES/Divulgação

Cachoeiro de Itapemirim (5º lugar geral) lidera no interior, em termos absolutos. Tem 398 dentistas, mas fica abaixo de Colatina em termos percentuais: 21 dentistas para 10 mil habitantes. A seguir vem Linhares: 381 cirurgiões-dentistas (20,9 por 10 mil).

Veja também Mudança na Festa da Penha: Romaria dos Homens tem novo horário

As análises são do Connect Fecomércio-ES, com base na dissertação de mestrado de Antônio Lopes Júnior em Ciências Odontológicas pela Ufes sob orientação da professora doutora Karina Tonini dos Santos Pacheco.

Os dados são provenientes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), do Conselho Federal de Odontologia (CFO), do Ministério da Educação (MEC), do e-Gestor da Atenção Primária e da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Este vídeo pode te interessar

A Gazeta integra o Saiba mais