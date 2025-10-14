Os dois novos imortais das letras do Espírito Santo

Anne Mahin e Carlos Medeiros da Fonseca vão tomar posse em até 180 dias na AEL. Crédito: Divulgação

Uma mineira que mora há mais de 40 anos no Espírito Santo e um capixaba da “terra dos poetas” são os mais novos imortais da Academia Espírito-santense de Letras (AEL). Eles foram eleitos na noite deste segunda-feira (13), na sede da instituição, no Centro de Vitória.



Licenciada em Pedagogia e Letras, a escritora Anne Mahin foi eleita para a Cadeira nº 12, que tem como patrono Gonçalo Soares da França e antes era ocupada por Gabriel Augusto de Mello Bittencourt, morto no dia 18 de dezembro de 2024.

Pseudônimo de Rosane Maiato Hingel, Anne Mahin nasceu na estância hidromineral de Cambuquira (MG) e reside há mais de quatro décadas em Guarapari.

Poeta e contista, tem cinco livros publicados: “Asas do Silêncio”, “O que se esconde do sol”, “Amarelo do Ipê”, “Saíra-apunhalada” e “Algares”. “Pedra de Mó”, seu segundo livro de contos, será lançado no início de 2026.

Seus textos integram mais de 40 coletâneas, com publicações também em Portugal, Moçambique e na Suíça. É analista judiciária do Tribunal de Justiça do ES (TJES) e integrante da Academia de Letras de Vila Velha e da Academia Guarapariense de Letras e Artes.

POETA DA "TERRA DOS POETAS"

Para a Cadeira nº 28, que tem como patrono Luiz Adolpho Thiers Velloso, foi eleito o juiz federal do Trabalho Carlos Medeiros da Fonseca. Natural de São José do Calçado, a chamada “terra dos poetas”, o novo acadêmico irá ocupar a vaga de Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, que morreu em 21 de janeiro de 2025.

Escritor e poeta, Carlos Fonseca tem 40 anos e seis livros publicados na área da poesia, dentre os quais dois títulos selecionados pelo edital da Secretaria de Estado da Cultura (Secult-ES) - “Poeira dos olhos” e “O peso do corpo” -, além de diversas crônicas e ensaios publicados em jornais e revistas.

Mestre em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), é especialista em Comunicação Jurídica e professor universitário.

De acordo com o estatuto da AEL, que tem 40 cadeiras, os novos acadêmicos tomarão posse no prazo de 180 dias.

Este vídeo pode te interessar

A Gazeta integra o Saiba mais