O que o Tribunal de Contas do ES deve fiscalizar? O povo está com a palavra

O Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCE-ES) abriu um canal de participação para identificar os problemas que mais afetam a vida da população e que merecem atenção prioritária em 2027.
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Saúde, educação, obras públicas, transparência e tantos outros assuntos fazem parte desta consulta pública, que vai contribuir para a elaboração do Plano Anual de Controle Externo (Pace).
A iniciativa pretende aproximar as decisões de fiscalização da realidade de quem enfrenta diariamente os problemas dos serviços públicos. As contribuições serão analisadas pela equipe técnica do Tribunal e ajudarão a orientar o planejamento das fiscalizações.
“É uma oportunidade de transformar a insatisfação em participação e a participação em possibilidades concretas de melhoria. Fiscalizar o dinheiro público é responsabilidade do Tribunal de Contas. Mas ajudar a apontar onde essa fiscalização é mais necessária também pode ser um exercício de cidadania”, diz o TCES.
Para contribuir, basta acessar o formulário da consulta pública: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeW9I3aEPf7joaNSkK_QwCYIz-WwHN5GAt0E8fuqSXrpw9aKQ/viewform
As pessoas podem indicar até três problemas por categoria. O prazo para participação é 16 de novembro de 2026.
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