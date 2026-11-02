O que o Tribunal de Contas do ES deve fiscalizar? O povo está com a palavra

O Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCE-ES) abriu um canal de participação para identificar os problemas que mais afetam a vida da população e que merecem atenção prioritária em 2027.





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Saúde, educação, obras públicas, transparência e tantos outros assuntos fazem parte desta consulta pública, que vai contribuir para a elaboração do Plano Anual de Controle Externo (Pace).





A iniciativa pretende aproximar as decisões de fiscalização da realidade de quem enfrenta diariamente os problemas dos serviços públicos. As contribuições serão analisadas pela equipe técnica do Tribunal e ajudarão a orientar o planejamento das fiscalizações.