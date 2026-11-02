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Leonel Ximenes

O que o Tribunal de Contas do ES deve fiscalizar? O povo está com a palavra

Saúde, educação, obras públicas, transparência e outros assuntos fazem parte da consulta pública

Publicado em 02 de Novembro de 2026 às 03:15

Públicado em 

02 nov 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
As contribuições da população serão analisadas pela equipe técnica do TCES
 Vitor Jubini

O Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCE-ES) abriu um canal de participação para identificar os problemas que mais afetam a vida da população e que merecem atenção prioritária em 2027. 


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Saúde, educação, obras públicas, transparência e tantos outros assuntos fazem parte desta consulta pública, que vai contribuir para a elaboração do Plano Anual de Controle Externo (Pace).


A iniciativa pretende aproximar as decisões de fiscalização da realidade de quem enfrenta diariamente os problemas dos serviços públicos. As contribuições serão analisadas pela equipe técnica do Tribunal e ajudarão a orientar o planejamento das fiscalizações.

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“É uma oportunidade de transformar a insatisfação em participação e a participação em possibilidades concretas de melhoria. Fiscalizar o dinheiro público é responsabilidade do Tribunal de Contas. Mas ajudar a apontar onde essa fiscalização é mais necessária também pode ser um exercício de cidadania”, diz o TCES.


Para contribuir, basta acessar o formulário da consulta pública: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeW9I3aEPf7joaNSkK_QwCYIz-WwHN5GAt0E8fuqSXrpw9aKQ/viewform


As pessoas podem indicar até três problemas por categoria. O prazo para participação é 16 de novembro de 2026.

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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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