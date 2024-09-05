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Leonel Ximenes

O outro lado do 7 de Setembro: o Grito pela vida em Vitória

Outras quatro cidades do Espírito Santo farão manifestações contra a desigualdade, a fome, os preconceitos e a política ambiental

Públicado em 

05 set 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Grito dos Excluídos de 2023
Grito dos Excluídos de 2023 Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil
O Dia da Independência é dia de festa, mas também de luta. É que neste sábado (7) será promovida a 30ª edição do Grito dos Excluídos, em Vitória e em pelo menos quatro cidades do Estado: Cachoeiro de Itapemirim, São Mateus, Aracruz e Colatina. Neste ano, o ato tem como lema "Todas as formas de vida importam, mas quem se importa?".
A organização da manifestação na Capital planejou um momento de oração e mística às 8h30, na Praça Portal do Príncipe, próxima à Segunda Ponte. Depois será realizada uma caminhada até a Praça João Clímaco, em frente ao Palácio Anchieta, no Centro. O encerramento contará com danças típicas de congo e capoeira.
Nas ruas das cinco cidades capixabas serão realizadas manifestações contra a desigualdade, a fome, os preconceitos e a política ambiental que, segundo os organizadores do Grito, vem provocando desastres climáticos em todo o mundo.

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O momento se torna ainda mais emblemático diante da seca histórica que atinge o país, marcada por incêndios florestais e o céu tomado por fumaça. O Espírito Santo também sofre as consequências da estiagem prolongada.
O padre Kelder Brandão, coordenador do Vicariato para Ação Social, Política e Ecumênica da Arquidiocese de Vitória, entidade que atua na organização do Grito, lembrou a importância do momento.
“Romper o individualismo e a indiferença com o próximo e com o planeta onde habitamos é o que nos propõe o tema da última Campanha da Fraternidade. É na amizade, companheirismo e cuidado com o que é bom para o próximo que construímos dia a dia a possibilidade de um outro mundo”, destacou.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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