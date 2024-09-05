O outro lado do 7 de Setembro: o Grito pela vida em Vitória

Grito dos Excluídos de 2023 Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil

O Dia da Independência é dia de festa, mas também de luta. É que neste sábado (7) será promovida a 30ª edição do Grito dos Excluídos, em Vitória e em pelo menos quatro cidades do Estado: Cachoeiro de Itapemirim, São Mateus, Aracruz e Colatina. Neste ano, o ato tem como lema "Todas as formas de vida importam, mas quem se importa?".

A organização da manifestação na Capital planejou um momento de oração e mística às 8h30, na Praça Portal do Príncipe, próxima à Segunda Ponte . Depois será realizada uma caminhada até a Praça João Clímaco, em frente ao Palácio Anchieta, no Centro . O encerramento contará com danças típicas de congo e capoeira.

Nas ruas das cinco cidades capixabas serão realizadas manifestações contra a desigualdade, a fome, os preconceitos e a política ambiental que, segundo os organizadores do Grito, vem provocando desastres climáticos em todo o mundo.

O momento se torna ainda mais emblemático diante da seca histórica que atinge o país, marcada por incêndios florestais e o céu tomado por fumaça. O Espírito Santo também sofre as consequências da estiagem prolongada

O padre Kelder Brandão, coordenador do Vicariato para Ação Social, Política e Ecumênica da Arquidiocese de Vitória, entidade que atua na organização do Grito, lembrou a importância do momento.