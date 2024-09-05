O outro lado do 7 de Setembro: o Grito pela vida em Vitória

O Dia da Independência é dia de festa, mas também de luta. É que neste sábado (7) será promovida a 30ª edição do Grito dos Excluídos, em Vitória e em pelo menos quatro cidades do Estado: Cachoeiro de Itapemirim, São Mateus, Aracruz e Colatina. Neste ano, o ato tem como lema "Todas as formas de vida importam, mas quem se importa?".
A organização da manifestação na Capital planejou um momento de oração e mística às 8h30, na Praça Portal do Príncipe, próxima à Segunda Ponte
. Depois será realizada uma caminhada até a Praça João Clímaco, em frente ao Palácio Anchieta, no Centro
. O encerramento contará com danças típicas de congo e capoeira.
Nas ruas das cinco cidades capixabas serão realizadas manifestações contra a desigualdade, a fome, os preconceitos e a política ambiental que, segundo os organizadores do Grito, vem provocando desastres climáticos em todo o mundo.
O padre Kelder Brandão, coordenador do Vicariato para Ação Social, Política e Ecumênica da Arquidiocese de Vitória, entidade que atua na organização do Grito, lembrou a importância do momento.
“Romper o individualismo e a indiferença com o próximo e com o planeta onde habitamos é o que nos propõe o tema da última Campanha da Fraternidade. É na amizade, companheirismo e cuidado com o que é bom para o próximo que construímos dia a dia a possibilidade de um outro mundo”, destacou.