O Nordeste ensina como rastrear e devolver celulares roubados no ES

Polícia recupera celulares roubados durante operação na Grande Vitória Crédito: Polícia Civil / Divulgação

O ótimo exemplo do Piauí inspirou o deputado estadual Delegado Danilo Bahiense (PL), que apresentou um projeto de lei que tem o objetivo de rastrear e devolver celulares furtados e roubados no Espírito Santo. No Estado nordestino, esse tipo de delito caiu drasticamente.

Segundo o projeto, as empresas de telefonia que atuam no ES fornecerão, a pedido, todos os dados necessários ao órgão indicado pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), das linhas dos celulares objeto de furto, roubo ou perda, para a devida localização.

No Piauí, com a ajuda do setor de inteligência, a polícia desenvolveu um programa de computador para analisar e agrupar as informações dos registros dos furtos e roubos. Com a parceria realizada com o Poder Judiciário , não precisa mais abrir um procedimento para cada caso.

“O que se observou no Piauí foi que quem está usando um telefone que tem origem duvidosa recebe a mensagem pelo próprio celular e tem de ir à delegacia. Quem atende ao chamado da polícia e entrega o aparelho pode sair de lá apenas com um registro de devolução voluntária, sem ser responsabilizado por nada. Só que se não responder ao chamado, o suspeito passa a ser monitorado pelas autoridades, justamente pela localização desses aparelhos”, observou o deputado, que é o presidente da Comissão de Segurança da Assembleia.

No Piauí tem havido, segundo o parlamentar, uma verdadeira caça a quem está de posse de aparelhos furtados/roubados.