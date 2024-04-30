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Leonel Ximenes

O Nordeste ensina como rastrear e devolver celulares roubados no ES

Deputado apresenta projeto adotado no Piauí que diminuiu drasticamente esse tipo de crime

Públicado em 

30 abr 2024 às 18:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Polícia recupera mais de 300 celulares roubados durante operação na Grande Vitória
Polícia recupera celulares roubados durante operação na Grande Vitória Crédito: Polícia Civil / Divulgação
O ótimo exemplo do Piauí inspirou o deputado estadual Delegado Danilo Bahiense (PL), que apresentou um projeto de lei que tem o objetivo de rastrear e devolver celulares furtados e roubados no Espírito Santo. No Estado nordestino, esse tipo de delito caiu drasticamente.
Segundo o projeto, as empresas de telefonia que atuam no ES fornecerão, a pedido, todos os dados necessários ao órgão indicado pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), das linhas dos celulares objeto de furto, roubo ou perda, para a devida localização.
No Piauí, com a ajuda do setor de inteligência, a polícia desenvolveu um programa de computador para analisar e agrupar as informações dos registros dos furtos e roubos. Com a parceria realizada com o Poder Judiciário, não precisa mais abrir um procedimento para cada caso.
“O que se observou no Piauí foi que quem está usando um telefone que tem origem duvidosa recebe a mensagem pelo próprio celular e tem de ir à delegacia. Quem atende ao chamado da polícia e entrega o aparelho pode sair de lá apenas com um registro de devolução voluntária, sem ser responsabilizado por nada. Só que se não responder ao chamado, o suspeito passa a ser monitorado pelas autoridades, justamente pela localização desses aparelhos”, observou o deputado, que é o presidente da Comissão de Segurança da Assembleia.
No Piauí tem havido, segundo o parlamentar, uma verdadeira caça a quem está de posse de aparelhos furtados/roubados.
Somente de janeiro a março, o Espírito Santo, de acordo com a Sesp, 5.767 celulares foram roubados e furtados. “Trata-se de uma média de 64 celulares que são subtraídos diariamente, sem contar os casos que não foram registrados. Há, lamentavelmente, receptadores que querem somente as peças. Quem rouba e quem faz a receptação cometem crimes”, lembrou Bahiense.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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