Os bairros que lideram as estatísticas de golpes na Grande Vitória

A “indústria” dos golpes no Espírito Santo está mais movimentada, infelizmente, do que nunca. De janeiro a março, foram registrados impressionantes 10.756 casos de estelionatos e fraudes no Estado, o que equivale a um delito do tipo a cada 12 minutos.
As estatísticas demonstram que bairros com ampla presença comercial lideram as ocorrências em 2024. Em primeiro lugar está o Centro (Vitória)
, com 411 registros; Campo Grande (Cariacica), com 364; e Praia da Costa (Vila Velha), com 324.
Marçal diz que possivelmente existam subnotificações: “Não temos dúvidas de que a quantidade está ainda com menos registros do que deveria, porque muitos têm vergonha de terem sido vítimas desse tipo de crime”.
Também há outras situações corriqueiras, como falsos consórcios, em que o criminoso anuncia um bem, carro ou imóvel, como se estivesse à venda, mas não está. “Normalmente, atinge famílias de baixa renda, que se preparam a vida inteira para comprar um bem e são enganadas”, lamenta.
“Sem dúvida alguma, podemos dizer que isso é uma indústria milionária. Nenhum criminoso comete estelionato ou fraude abaixo de R$ 100. Os golpes mexem com sentimentos ou utilizam até tecnologias cada vez mais avançadas, com ligações com vozes de inteligência artificial para dizer que o cliente teve compra realizada no cartão de crédito, sendo que não teve. Quem usa tecnologia tem, minimamente, estrutura para manter esse aparato”, analisou Marçal.