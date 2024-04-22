Os bairros que lideram as estatísticas de golpes na Grande Vitória

Viaturas da Polícia Militar: de janeiro a março, foram registrados 10.756 casos de estelionatos e fraudes no Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira

A “indústria” dos golpes no Espírito Santo está mais movimentada, infelizmente, do que nunca. De janeiro a março, foram registrados impressionantes 10.756 casos de estelionatos e fraudes no Estado, o que equivale a um delito do tipo a cada 12 minutos.

O levantamento, realizado pelo advogado criminalista e especialista em segurança pública Fábio Marçal, a partir de dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) , demonstra que os criminosos estão audaciosos.

As estatísticas demonstram que bairros com ampla presença comercial lideram as ocorrências em 2024. Em primeiro lugar está o Centro (Vitória) , com 411 registros; Campo Grande (Cariacica), com 364; e Praia da Costa (Vila Velha), com 324.

Marçal diz que possivelmente existam subnotificações: “Não temos dúvidas de que a quantidade está ainda com menos registros do que deveria, porque muitos têm vergonha de terem sido vítimas desse tipo de crime”.

Também há outras situações corriqueiras, como falsos consórcios, em que o criminoso anuncia um bem, carro ou imóvel, como se estivesse à venda, mas não está. “Normalmente, atinge famílias de baixa renda, que se preparam a vida inteira para comprar um bem e são enganadas”, lamenta.