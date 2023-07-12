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Leonel Ximenes

O fim da distinção entre elevador “social” e “de serviço” no ES

Objetivo do projeto que está na Assembleia é coibir todo tipo de discriminação nestes espaços

Publicado em 12 de Julho de 2023 às 18:10

Públicado em 

12 jul 2023 às 18:10
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Elevador social e de serviço: fim da discriminação
Elevador social e de serviço: fim da discriminação Crédito: Divulgação
Desce o preconceito, sobe a dignidade. Está tramitando na Assembleia Legislativa um projeto de lei que proíbe o uso das denominações “elevador social” e “elevador de serviço” nos elevadores dos prédios privados do Espírito Santo.
O deputado Tyago Hoffmann (PSB), autor do projeto, diz que o objetivo da sua iniciativa é coibir todo tipo de discriminação e proporcionar mais dinamismo para acesso a estabelecimentos privados, sem a distinção de acessos pelos elevadores.

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“Em prédios privados tais denominações nos elevadores geram reclamações de preconceitos por prestadores de serviços e funcionários de condomínios, ocasionando inclusive debates jurídicos no âmbito da Justiça do Trabalho”, defende o parlamentar.
Caso o projeto seja aprovado pela Assembleia, sancionado pelo governador e se torne lei, segundo o deputado, todas as pessoas entrarão nos elevadores existentes e disponíveis sem qualquer discriminação, cabendo apenas em casos pontuais o direcionamento a determinado elevador.

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“Denominar um elevador como de serviço é racismo institucional, que não pode existir em uma sociedade democrática de direito sem que, para tanto, seja assegurada uma efetiva igualdade diante dos princípios básicos da dignidade humana”, afirma Hoffmann.
O projeto prevê algumas exceções, mas sem caráter de discriminação social. Os elevadores de carga não entram na regra; e quando as pessoas estiverem transportando volumes, cargas de serviços de obras e reparos, em trajes de banhos ou transportando animais domésticos de qualquer espécie é que poderão ser orientadas a utilizar um elevador específico.
O projeto prevê advertência e multas para quem violar a lei do elevador no Espírito Santo.
ENQUETE

RIO APROVOU LEI SEMELHANTE

No município do Rio de Janeiro lei de igual teor foi sancionada no dia 4 de julho pelo prefeito Eduardo Paes (PSD). Agora só falta a regulamentação para o novo dispositivo legal entrar em vigor na capital fluminense.
Que nunca haja vaga para o preconceito subir.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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