Rio de Janeiro proíbe uso dos termos social e serviço para diferenciar elevadores

O prefeito Eduardo Paes (PSD) sancionou uma lei que proíbe o uso dos termos "elevador social" e "elevador de serviço" em prédios privados da cidade do Rio de Janeiro.

A lei abre exceção para elevadores usados para o transporte de carga. A medida entra em vigor a partir desta terça-feira (4), data em que o texto foi publicado no Diário Oficial do município.

O objetivo da lei é coibir qualquer tipo de discriminação e "proporcionar dinamismo para o acesso a estabelecimentos privados". O autor da lei é o vereador Waldir Brazão (Avante).