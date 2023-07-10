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Leonel Ximenes

Para a Wikipédia, Paulo Hartung está filiado ao União Brasil

Informação que consta sobre PH na enciclopédia digital colaborativa, entretanto, não condiz com a certidão de filiação partidária emitida pelo TSE

Publicado em 10 de Julho de 2023 às 16:47

Públicado em 

10 jul 2023 às 16:47
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Paulo Hartung, ex-governador
Paulo Hartung atualmente é executivo da Ibá Crédito: Vitor Jubini
Quem faz uma simples consulta à biografia do ex-governador Paulo Hartung na Wikipédia, a maior enciclopédia colaborativa digital do mundo, se surpreende. Logo na segunda linha do seu perfil é informado que ele é filiado ao União Brasil, partido que faz parte da base de apoio parlamentar do presidente Lula.
A coluna indagou a PH e à sua assessoria sobre essa informação publicada na enciclopédia digital, mas não obteve retorno. Na certidão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), entretanto, consta que o ex-governador do Estado e atual presidente-executivo da Indústria Brasileira de Árvores (Ibá) “não está filiado a partido político”.

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Na própria Wikipédia, há outra informação de filiação partidária de PH que não corresponde à realidade. Na relação dos partidos aos quais ele foi filiado, consta o Partido Social Liberal (PSL), sigla pela qual Jair Bolsonaro foi eleito presidente da República em 2018.
O PSL se transformou no União Brasil e Bolsonaro está no Partido Liberal (PL).
O verbete de PH com informação falsa na Wikipédia
O verbete de PH com informação falsa na Wikipédia Crédito: Reprodução da Wikipédia
Militante do então clandestino Partido Comunista Brasileiro (PCB) no movimento estudantil, Hartung, ainda segundo a enciclopédia, foi filiado ao MDB, PSDB, PPS e PSB em sua trajetória política.
O que a Wikipédia fez, portanto, foi colocar mais uns ingredientes nesta salada partidária. O problema é que esses adicionais não são verdadeiros.

O QUE PODE TER ACONTECIDO COM PH NA WIKIPÉDIA

Segundo admite o próprio perfil da enciclopédia digital, quase todos os verbetes presentes na Wikipédia podem ser editados por qualquer pessoa com acesso à internet e que possua um endereço eletrônico.
Da certidão do TSE consta que PH não está filiado a partidos políticos
Da certidão do TSE consta que PH não está filiado a partidos políticos Crédito: Reprodução
Ainda de acordo com o verbete “Wikipédia”, sua confiabilidade e precisão também são alvo de críticas. Outras críticas apontam a sua suscetibilidade ao vandalismo e à adição de informações falsas ou não verificadas, o que provavelmente deve ter acontecido com o verbete Paulo Hartung.
E agora fica a dúvida: quem vai “desfiliar” PH na Wikipédia?

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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