Para a Wikipédia, Paulo Hartung está filiado ao União Brasil

Quem faz uma simples consulta à biografia do ex-governador Paulo Hartung
na Wikipédia, a maior enciclopédia colaborativa digital do mundo, se surpreende. Logo na segunda linha do seu perfil é informado que ele é filiado ao União Brasil
, partido que faz parte da base de apoio parlamentar do presidente Lula.
A coluna indagou a PH e à sua assessoria sobre essa informação publicada na enciclopédia digital, mas não obteve retorno. Na certidão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
, entretanto, consta que o ex-governador do Estado e atual presidente-executivo da Indústria Brasileira de Árvores (Ibá) “não está filiado a partido político”.
Na própria Wikipédia, há outra informação de filiação partidária de PH que não corresponde à realidade. Na relação dos partidos aos quais ele foi filiado, consta o Partido Social Liberal (PSL), sigla pela qual Jair Bolsonaro
foi eleito presidente da República em 2018.
O PSL se transformou no União Brasil e Bolsonaro está no Partido Liberal (PL).
Militante do então clandestino Partido Comunista Brasileiro (PCB) no movimento estudantil, Hartung, ainda segundo a enciclopédia, foi filiado ao MDB, PSDB, PPS e PSB em sua trajetória política.
O que a Wikipédia fez, portanto, foi colocar mais uns ingredientes nesta salada partidária. O problema é que esses adicionais não são verdadeiros.
Segundo admite o próprio perfil da enciclopédia digital, quase todos os verbetes presentes na Wikipédia podem ser editados por qualquer pessoa com acesso à internet e que possua um endereço eletrônico.
Ainda de acordo com o verbete “Wikipédia”, sua confiabilidade e precisão também são alvo de críticas. Outras críticas apontam a sua suscetibilidade ao vandalismo e à adição de informações falsas ou não verificadas, o que provavelmente deve ter acontecido com o verbete Paulo Hartung.
E agora fica a dúvida: quem vai “desfiliar” PH na Wikipédia
?