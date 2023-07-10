Para a Wikipédia, Paulo Hartung está filiado ao União Brasil

Paulo Hartung atualmente é executivo da Ibá Crédito: Vitor Jubini

Quem faz uma simples consulta à biografia do ex-governador Paulo Hartung na Wikipédia, a maior enciclopédia colaborativa digital do mundo, se surpreende. Logo na segunda linha do seu perfil é informado que ele é filiado ao União Brasil , partido que faz parte da base de apoio parlamentar do presidente Lula.

A coluna indagou a PH e à sua assessoria sobre essa informação publicada na enciclopédia digital, mas não obteve retorno. Na certidão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) , entretanto, consta que o ex-governador do Estado e atual presidente-executivo da Indústria Brasileira de Árvores (Ibá) “não está filiado a partido político”.

Na própria Wikipédia, há outra informação de filiação partidária de PH que não corresponde à realidade. Na relação dos partidos aos quais ele foi filiado, consta o Partido Social Liberal (PSL), sigla pela qual Jair Bolsonaro foi eleito presidente da República em 2018.

O PSL se transformou no União Brasil e Bolsonaro está no Partido Liberal (PL).

O verbete de PH com informação falsa na Wikipédia Crédito: Reprodução da Wikipédia

Militante do então clandestino Partido Comunista Brasileiro (PCB) no movimento estudantil, Hartung, ainda segundo a enciclopédia, foi filiado ao MDB, PSDB, PPS e PSB em sua trajetória política.

O que a Wikipédia fez, portanto, foi colocar mais uns ingredientes nesta salada partidária. O problema é que esses adicionais não são verdadeiros.

O QUE PODE TER ACONTECIDO COM PH NA WIKIPÉDIA

Segundo admite o próprio perfil da enciclopédia digital, quase todos os verbetes presentes na Wikipédia podem ser editados por qualquer pessoa com acesso à internet e que possua um endereço eletrônico.

Da certidão do TSE consta que PH não está filiado a partidos políticos Crédito: Reprodução

Ainda de acordo com o verbete “Wikipédia”, sua confiabilidade e precisão também são alvo de críticas. Outras críticas apontam a sua suscetibilidade ao vandalismo e à adição de informações falsas ou não verificadas, o que provavelmente deve ter acontecido com o verbete Paulo Hartung.