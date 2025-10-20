Mutirão oferece mais de 50 serviços de graça à população no ES

A Ação pela Cidadania – Estado Presente em Defesa da Vida será realizada no Parque O Cravo e a Rosa, em Itanguá, Cariacica. Crédito: Governo do ES

O Parque O Cravo e a Rosa, em Itanguá, Cariacica, viverá um sábado diferente no dia 8 de novembro. A Ação pela Cidadania – Estado Presente em Defesa da Vida vai levar um conjunto de serviços, atrações culturais e lazer a quem mais precisa. A mega-ação, organizada pela Secretaria da Casa Civil do governo do Estado, se estenderá das 8h às 17h, e os mais de 50 serviços oferecidos serão totalmente gratuitos.

Na área da Saúde, os serviços incluem, por exemplo, aferição de glicemia e pressão arterial, vacinação (influenza, covid, dengue, sarampo e outras), testagens (HIV, sífilis e hepatite B e C), vacinação antirrábica (cães e gatos), consultas e exames oftalmológicos (com encaminhamento para fornecimento de óculos e prótese ocular).

A Ação pela Cidadania vai oferecer, ainda, orientações sobre amamentação, cuidados odontológicos, além de fisioterapia e massagem. Para quem procura uma recolocação no mercado, haverá emissão da Carteira de Trabalho e intermediação de mão de obra e seguro-desemprego.

Será ofertado também atendimento e orientação jurídica nas áreas cível, familiar, previdenciária, trabalhista e do consumidor e a emissão de registros civis (nascimento e casamento).

Quem for ao Parque o Cravo e a Rosa poderá, ainda, renegociar dívidas de serviços de água e energia, sair de lá de corte de cabelo novo e identidade e se divertir com apresentações culturais.

O ônibus da Delegacia Móvel estará presente, oferecendo, entre outros serviços: atendimento à mulheres em situação de violência doméstica e familiar, registro de Boletim de Ocorrência e solicitação de medidas protetivas de urgência. Para a criançada, a Ação pela Cidadania reservará área kids e vai oferecer pula-pula e pipoca.

Além dos órgãos do governo do Estado, o evento tem como parceiros diversas instituições da sociedade capixaba. A próxima Ação pela Cidadania será em dezembro, em local a ser definido.

