Moradores da Praia da Costa cobram obras no "valão da morte"

Resgate do carro que caiu dentro de valão da Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Leitor A Gazeta

Sob o título “Mais um acidente grave no canal da Praia da Costa. Até quando?”, a postagem lamenta a morte do idoso e cobra as prometidas obras de infraestrutura da região. “Este triste episódio reforça o quanto precisamos avançar na infraestrutura da região”, diz o texto.

No começo de janeiro deste ano, o governo do Estado deu a ordem de serviço para obras de infraestrutura, saneamento e urbanização do local, incluindo a construção de um parque linear para os moradores em cima do Canal da Costa, que tem pouco mais de dois quilômetros de extensão.

A postagem da Associação dos Moradores da Praia da Costa Crédito: Instagram

“A Associação de Moradores da Praia da Costa vem, respeitosamente, solicitar à presidência da Câmara Municipal de Vila Velha que una esforços com o Iema e demais órgãos competentes para que o local do acidente seja priorizado com a atenção que merece”, pede a AMPC.

OUTRO ACIDENTE