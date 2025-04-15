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Leonel Ximenes

Moradores da Praia da Costa cobram obras no "valão da morte"

Na segunda-feira (14), um idoso morreu após seu carro mergulhar nas águas poluídas do canal; um dia depois, um trabalhador caiu no mesmo local

Públicado em 

15 abr 2025 às 17:09
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Resgate de carro que caiu dentro de valão na Praia da Costa, em Vila Velha
Resgate do carro que caiu dentro de valão da Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Leitor A Gazeta
A Associação dos Moradores da Praia da Costa (AMPC), em Vila Velha, foi às redes sociais cobrar das autoridades públicas as obras de infraestrutura do valão do Canal da Costa, onde nesta segunda-feira (14) um idoso de 70 anos morreu ao cair com seu carro no leito poluído do curso d’água.
Sob o título “Mais um acidente grave no canal da Praia da Costa. Até quando?”, a postagem lamenta a morte do idoso e cobra as prometidas obras de infraestrutura da região. “Este triste episódio reforça o quanto precisamos avançar na infraestrutura da região”, diz o texto.
No começo de janeiro deste ano, o governo do Estado deu a ordem de serviço para obras de infraestrutura, saneamento e urbanização do local, incluindo a construção de um parque linear para os moradores em cima do Canal da Costa, que tem pouco mais de dois quilômetros de extensão.

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O projeto está orçado em R$ 22 milhões, mas ainda falta a licença ambiental do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) para o início das obras.
A postagem da Associação dos Moradores da Praia da Costa
A postagem da Associação dos Moradores da Praia da Costa Crédito: Instagram
“A Associação de Moradores da Praia da Costa vem, respeitosamente, solicitar à presidência da Câmara Municipal de Vila Velha que una esforços com o Iema e demais órgãos competentes para que o local do acidente seja priorizado com a atenção que merece”, pede a AMPC.

OUTRO ACIDENTE

Um dia após o acidente fatal no valão da Praia da Costa, em Vila Velha, outro homem caiu no local. Na manhã desta terça-feira (15), a vítima saiu do caminhão de entregas de um supermercado, acabou despencando na água e teve ferimentos no rosto.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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