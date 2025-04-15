Moradores da Praia da Costa cobram obras no "valão da morte"

Sob o título “Mais um acidente grave no canal da Praia da Costa. Até quando?”, a postagem lamenta a morte do idoso e cobra as prometidas obras de infraestrutura da região. “Este triste episódio reforça o quanto precisamos avançar na infraestrutura da região”, diz o texto.
No começo de janeiro deste ano, o governo do Estado deu a ordem de serviço para obras de infraestrutura, saneamento e urbanização do local, incluindo a construção de um parque linear para os moradores em cima do Canal da Costa, que tem pouco mais de dois quilômetros de extensão.
“A Associação de Moradores da Praia da Costa vem, respeitosamente, solicitar à presidência da Câmara Municipal de Vila Velha que una esforços com o Iema e demais órgãos competentes para que o local do acidente seja priorizado com a atenção que merece”, pede a AMPC.
Um dia após o acidente fatal no valão da Praia da Costa, em Vila Velha, outro homem caiu no local
. Na manhã desta terça-feira (15), a vítima saiu do caminhão de entregas de um supermercado, acabou despencando na água e teve ferimentos no rosto.