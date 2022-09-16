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Leonel Ximenes

Maior liderança do PDT no ES rejeita voto útil em Lula

Mas setores históricos do brizolismo, no Rio, estão defendendo o voto no petista já no primeiro turno

Publicado em 16 de Setembro de 2022 às 19:05

Públicado em 

16 set 2022 às 19:05
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Ex-presidente Lula, do PT
Lula (PT), que pode ser beneficiado com o voto útil na reta final do primeiro turno Crédito: Ricardo Stuckert
O prefeito Sérgio Vidigal, da Serra, maior liderança do PDT no Estado, diz que continua firme com Ciro Gomes e rejeita apoiar Lula no primeiro turno, alternativa proposta por alguns segmentos do Partido Democrático Trabalhista para derrotar o presidente Jair Bolsonaro (PL) em 2 de outubro, sem necessidade de um segundo turno.
Mas Vidigal, segundo sua assessoria, prefere por enquanto não dar declarações públicas sobre sua posição em relação à disputa presidencial. No Espírito Santo, o prefeito da Serra apoia a reeleição do governador Renato Casagrande, cujo partido, o PSB, tem o vice na chapa de Lula, o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin.

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Uma ala histórica do PDT do Rio de Janeiro, entretanto, está pregando abertamente o voto útil no candidato petista no primeiro turno. Segundo o jornal O Globo, um ato de brizolistas - nomes ligados ao ex-governador Leonel Brizola — em favor de Lula está marcado para a próxima segunda-feira (19), na sede do Sindicato dos Engenheiros do Rio.

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“Lula é a melhor opção no atual cenário. É a opção da esperança contra a barbárie. E penso que Lula tem todas as credenciais para ser presidente da República. Ele fez um bom governo e é uma personalidade muito respeitada no plano internacional”, afirma o advogado Siqueira Castro, um dos fundadores do partido e ex-chefe da Casa Civil no governo de Brizola no Rio.

PESQUISA: VOTOS DE CIRO PODEM FAZER A DIFERENÇA

Pela pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (15), Ciro está com oito pontos percentuais na intenção de votos, atrás de Lula (45%) e Bolsonaro (33%). Os votos do pedetista, segundo analistas, podem ser decisivos para determinar se haverá ou não segundo turno.
Na mesma pesquisa, Simone Tebet (MDB) tem 5% das intenções de voto, enquanto Soraya Thronicke (União Brasil) obteve 2% no levantamento. Pelo Datafolha, Lula está com 48% dos votos válidos, o que significa que ainda não se pode cravar se haverá ou não segundo turno.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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