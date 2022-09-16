Maior liderança do PDT no ES rejeita voto útil em Lula

O prefeito Sérgio Vidigal, da Serra, maior liderança do PDT
no Estado, diz que continua firme com Ciro Gomes
e rejeita apoiar Lula
no primeiro turno, alternativa proposta por alguns segmentos do Partido Democrático Trabalhista para derrotar o presidente Jair Bolsonaro
(PL) em 2 de outubro, sem necessidade de um segundo turno.
Mas Vidigal, segundo sua assessoria, prefere por enquanto não dar declarações públicas sobre sua posição em relação à disputa presidencial. No Espírito Santo, o prefeito da Serra apoia a reeleição do governador Renato Casagrande, cujo partido, o PSB, tem o vice na chapa de Lula
, o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin.
Uma ala histórica do PDT
do Rio de Janeiro, entretanto, está pregando abertamente o voto útil no candidato petista no primeiro turno. Segundo o jornal O Globo, um ato de brizolistas - nomes ligados ao ex-governador Leonel Brizola — em favor de Lula
está marcado para a próxima segunda-feira (19), na sede do Sindicato dos Engenheiros do Rio.
“Lula é a melhor opção no atual cenário. É a opção da esperança contra a barbárie. E penso que Lula
tem todas as credenciais para ser presidente da República. Ele fez um bom governo e é uma personalidade muito respeitada no plano internacional”, afirma o advogado Siqueira Castro, um dos fundadores do partido e ex-chefe da Casa Civil no governo de Brizola no Rio.
Na mesma pesquisa, Simone Tebet (MDB) tem 5% das intenções de voto, enquanto Soraya Thronicke (União Brasil) obteve 2% no levantamento. Pelo Datafolha, Lula
está com 48% dos votos válidos, o que significa que ainda não se pode cravar se haverá ou não segundo turno.