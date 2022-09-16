Datafolha: Lula tem 45% das intenções de voto, e Bolsonaro, 33%

Lula e Jair Bolsonaro Crédito: Reprodução de vídeo e Divulgação

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a pesquisa Datafolha para o Palácio do Planalto publicada nesta quinta-feira (15), com 45% das intenções de voto. O presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece na segunda posição com 33%.

O petista manteve o mesmo número do levantamento anterior, divulgado no dia 9 de setembro, enquanto Bolsonaro oscilou um ponto para baixo. A vantagem agora é de 12 pontos porcentuais.

Lula (PT): 45% (45% no Datafolha anterior, de 9 de setembro)

45% (45% no Datafolha anterior, de 9 de setembro) Jair Bolsonaro (PL): 33% (34% na pesquisa anterior)

33% (34% na pesquisa anterior) Ciro Gomes (PDT): 8% (7% na pesquisa anterior)

8% (7% na pesquisa anterior) Simone Tebet (MDB): 5% (5% na pesquisa anterior)

5% (5% na pesquisa anterior) Soraya Thronicke (União Brasil): 2% (1% na pesquisa anterior)

2% (1% na pesquisa anterior) Em branco/nulo/nenhum: 4% (4% na pesquisa anterior)

4% (4% na pesquisa anterior) Não sabe: 2% (3% na pesquisa anterior)

Os candidatos Felipe d'Avila (Novo):, Sofia Manzano (PCB), Vera (PSTU), Léo Péricles (UP), Constituinte Eymael (DC)e Kelmon Souza (PTB) não pontuaram.

Na simulação de segundo turno da pesquisa Datafolha, Lula tem 54% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro aparece com 38%. No levantamento anterior, divulgado no dia 9 de setembro, Lula tinha 53% e Bolsonaro 39%.

Mais da metade do eleitorado (53%) diz que não votaria em Bolsonaro de jeito nenhum, Lula , segundo colocado neste recorte, é reprovado por 38% dos entrevistados. Ele é seguido por Ciro e Tebet, com 24% e 14% de desaprovação, respectivamente.

A pesquisa é contratada pela Folha de S.Paulo e pela Globo e foi realizada entre 13 e 15 de setembro. Foram entrevistados 5.926 eleitores presencialmente em 300 municípios.