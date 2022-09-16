Datafolha: Lula tem 45% das intenções de voto, e Bolsonaro, 33%

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a pesquisa Datafolha para o Palácio do Planalto publicada nesta quinta-feira (15), com 45% das intenções de voto. O presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece na segunda posição com 33%.
O petista manteve o mesmo número do levantamento anterior, divulgado no dia 9 de setembro, enquanto Bolsonaro oscilou um ponto para baixo. A vantagem agora é de 12 pontos porcentuais.
O chefe do Executivo é seguido pelo ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT), com 8%, e pela senadora Simone Tebet (MDB-MS), que tem 5%. A senadora Soraya Thronicke (União Brasil-MS) tem 2%. A pesquisa ainda aponta que 4% não irão votar e que 2% não responderam.
- Lula (PT): 45% (45% no Datafolha anterior, de 9 de setembro)
- Jair Bolsonaro (PL): 33% (34% na pesquisa anterior)
- Ciro Gomes (PDT): 8% (7% na pesquisa anterior)
- Simone Tebet (MDB): 5% (5% na pesquisa anterior)
- Soraya Thronicke (União Brasil): 2% (1% na pesquisa anterior)
- Em branco/nulo/nenhum: 4% (4% na pesquisa anterior)
- Não sabe: 2% (3% na pesquisa anterior)
Os candidatos Felipe d'Avila (Novo):, Sofia Manzano (PCB), Vera (PSTU), Léo Péricles (UP), Constituinte Eymael (DC)e Kelmon Souza (PTB) não pontuaram.
Mais da metade do eleitorado (53%) diz que não votaria em Bolsonaro de jeito nenhum, Lula, segundo colocado neste recorte, é reprovado por 38% dos entrevistados. Ele é seguido por Ciro e Tebet, com 24% e 14% de desaprovação, respectivamente.
A pesquisa é contratada pela Folha de S.Paulo e pela Globo e foi realizada entre 13 e 15 de setembro. Foram entrevistados 5.926 eleitores presencialmente em 300 municípios.
O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04099/2022. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos.