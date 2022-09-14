Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Ciro reage contra voto útil em Lula e diz que PT faz 'fascismo de esquerda'
Eleições 2022

Ciro reage contra voto útil em Lula e diz que PT faz 'fascismo de esquerda'

Candidato trata como "terrorismo" a campanha do petista por votos para que eleição seja encerrada em primeiro turno
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

14 set 2022 às 15:30

Publicado em 14 de Setembro de 2022 às 15:30

SALVADOR - O candidato do PDT à Presidência da República, Ciro Gomes, reagiu contra um possível voto útil em Luiz Inácio Lula da Silva e acusou o PT de fazer "terrorismo e fascismo de esquerda" ao pregar que a eleição seja encerrada em primeiro turno.
"O fascismo está saindo do bolsonarismo doente para o petismo fanático. É fascismo puro do Lula e do PT, e isso nós temos que derrotar", afirmou em entrevista à imprensa ao participar de agenda de campanha em Salvador (BA) na manhã desta quarta-feira (14).
Ciro Gomes
Ciro Gomes participou de agenda de campanha em Salvador (BA) Crédito: Ciro Gomes / Instagram / Reprodução
A campanha de Lula pretende iniciar uma ofensiva para atrair o eleitorado de Ciro e de Simone Tebet (MDB), em uma estratégia para evitar o segundo turno contra o presidente Jair Bolsonaro (PL), segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto.
Ciro comparou o discurso petista ao célebre vídeo em que a atriz Regina Duarte diz ter medo da vitória do ex-presidente Lula nas eleições de 2002. "Quando a Regina Duarte fez aquela propaganda dizendo 'eu tenho medo' para degradar a possibilidade do Lula ser candidato, todos nós democratas denunciamos porque isso é terrorismo. Nosso povo humilhado, faminto, não tem sequer o direito de votar no sistema de dois turnos?", questionou o presidenciável.
O pedetista ainda acusou o sistema financeiro de estimular o voto "por medo" e disse que Lula e Bolsonaro promovem a "economia política da banqueirada". "O PT e o Bolsonaro querem que eu fique calado para eles fazerem esse jogo combinado de comadre para manterem esse sistemão, porque os dois são diferentes, mas promovem rigorosamente a economia política da banqueirada com que eu quero me confrontar", criticou.

CRÍTICAS MAIS INTENSAS A PETISTA

Ciro intensificou os ataques frontais ao ex-presidente nas últimas semanas, em reação ao discurso do voto útil pregado pela campanha petista. As críticas têm sido endossadas pelo entorno de Bolsonaro. Na segunda (12), o ministro das Comunicações, Fábio Faria, republicou um vídeo em que o pedetista acusa Lula de instalar o clima de "violência e truculência na política brasileira".

Veja Também

Imbrochável e Ku Klux Klan: o que diz o Google sobre os presidenciáveis

Coordenador de comunicação da campanha petista, Edinho Silva reagiu em publicação no Twitter na semana passada e acusou Ciro de fazer "alianças com o fascismo" e de "rasgar a sua biografia"
Ao falar sobre o assunto nesta quarta (14), o presidenciável afirmou não fazer críticas a Lula "por esporte" e voltou a comparar o ex-presidente a Bolsonaro.
"Bolsonaro é neoliberal corrupto da direita e o Lula neoliberal corrupto da esquerda. (Quero) salvar o Brasil do fascismo de esquerda que o Lula representa, do fascismo de direita que o Bolsonaro representa, da corrupção de esquerda que o Lula representa, da corrupção de direita que o Bolsonaro representa", atacou.

LEIA MAIS SOBRE ELEIÇÕES

Deputado bolsonarista hostiliza jornalista Vera Magalhães após debate em SP

TSE aprova teste em até 64 urnas eletrônicas no dia da votação

Bolsonaro mira antilulista moderado com promessa de aceitar derrota

'Pardal' do TSE recebe mais de 10 mil denúncias de propaganda irregular em um mês

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Lula PDT PT Ciro Gomes Eleições 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cabo da Polícia Militar Luiz Gustavo Xavier do Vale atirou e matou duas mulheres em Cariacica
PM que matou mulheres no ES acumula processos por homicídios e agressão
Imagem de destaque
Botijão de gás chega a R$ 130 em Colatina e preocupa consumidores
Imagem de destaque
Declaração simplificada ou completa: veja qual escolher no Imposto de Renda 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados