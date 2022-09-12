Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Marina Silva declara apoio a Lula após sequência de mágoas e divergências
Eleições 2022

Marina Silva declara apoio a Lula após sequência de mágoas e divergências

Ex-ministra tinha mágoas do PT em razão do pleito de 2014, quando se candidatou à Presidência e foi atacada pela campanha de Dilma Rousseff
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 set 2022 às 18:01

Publicado em 12 de Setembro de 2022 às 18:01

  • Victoria Azevedo

SÃO PAULO - A ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva (Rede) oficializou o seu apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa à Presidência nesta segunda-feira (12).
"Manifesto meu apoio de forma independente a Lula", afirmou Marina à imprensa. Ela e o ex-presidente concederam entrevista na manhã desta segunda em São Paulo.
Marina Silva e Lula se encontraram e discutiram propostas para o meio ambiente Crédito: Ricardo Stuckert / PT
Os dois já haviam se reencontrado no domingo (11) para discutir propostas para o meio ambiente. Marina foi ministra do Meio Ambiente de 2003 a 2008, no governo Lula. Ela deixou o PT, partido ao qual foi filiada durante 30 anos, em 2009, após divergências.
A ex-ministra tinha mágoas do PT em razão do pleito de 2014, quando se candidatou à Presidência e foi fortemente atacada pela campanha de Dilma Rousseff (PT). À época, ela chegou a afirmar que nunca pensou que o PT tentaria destrui-la.
Marina já havia declarado seu apoio à candidatura de Fernando Haddad (PT) ao governo de São Paulo e vinha sendo cortejada por Lula. Ela chegou a ser convidada pelo ex-prefeito para ser sua vice na chapa, mas declinou do convite.
Candidata a deputada federal pela Rede em São Paulo, Marina é considerada pela legenda como potencial puxadora de votos.
No domingo, o petista postou uma fotografia com Marina em suas redes afirmando que eles conversaram por duas horas e que ela apresentou "propostas para um Brasil mais sustentável".
"Hoje, a meu convite, depois de muitos anos, reencontrei com @MarinaSilva. Relembramos da nossa história, desde quando nos conhecemos. Conversamos por duas horas e ela me apresentou propostas para um Brasil mais sustentável, mais justo e que volte a proteger o meio ambiente", escreveu Lula no domingo.

LEIA MAIS SOBRE ELEIÇÕES

Simone Tebet prevê perder voto para Lula só se Bolsonaro crescer

Mulher que teve marmita negada por bolsonarista diz que 'Deus transformou mal em bênção'

Ciro Gomes evita polêmica sobre suposta agressão de apoiador de Bolsonaro

TSE proíbe Bolsonaro de usar imagens do 7 de setembro em propaganda

Datafolha: Bolsonaro é visto como quem mais mente e ataca mulheres

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Lula marina silva Meio Ambiente Eleições 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados