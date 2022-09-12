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Repercussão

Mulher que teve marmita negada por bolsonarista diz que 'Deus transformou mal em bênção'

Em entrevista à Folha, a diarista Ilza Ramos Rodrigues reiterou voto em Lula e disse que episódio mexeu com o seu psicológico. Vídeo registrou um apoiador de Jair Bolsonaro (PL) se negando a fornecer marmitas após descobrir a sua intenção de voto
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 set 2022 às 09:12

Publicado em 12 de Setembro de 2022 às 09:12

BIANKA VIEIRA

A diarista Ilza Ramos Rodrigues, 52 anos, diz que entrou em desespero quando viu seu rosto em um vídeo que circulava nas redes sociais. Nele, um apoiador de Jair Bolsonaro (PL) tentou humilhá-la se negando a fornecer marmitas após descobrir a sua intenção de voto. Ocorrido na semana passada, o episódio viralizou no sábado (10) depois de ser divulgado pelo portal Jornalistas Livres.
"Ela é Lula [PT]. A partir de hoje não tem mais marmita", disse o empresário Cassio Cenali, gravando a cena. "A senhora peça para o Lula agora, beleza?", continuou.
Em vídeo, homem pergunta em quem a mulher vai votar, se em Bolsonaro ou em Lula
Em vídeo, homem pergunta em quem a mulher vai votar, se em Bolsonaro ou em Lula Crédito: Reprodução/ Twitter
"Fiquei sem ação. O jeito que ele falou mexeu com a minha mente, não é brincadeira. O que ele fez foi me humilhar. Só porque ele tem dinheiro, tem o carrinho dele, ele quis me humilhar com essa ação. Eu não posso nem ver [o vídeo]", diz Ilza à coluna, encobrindo seus olhos com as mãos. "Mexeu muito no meu psicológico."
Ilza afirma que começou a receber as marmitas durante a pandemia de Covid-19. Elas eram enviadas por um senhor para o qual prestava serviços de faxina, morto recentemente. "Não tinha nada de eleição, era o coração dele", conta. Desde então, as quentinhas passaram a ser levadas até a sua casa pelo empresário Cassio Cenali, a quem ela diz mal conhecer.
"Ele trazia [as refeições] todas as quartas. Ficava para mim e dava para duas famílias. Esse homem que eu não esperava, eu nem sabia o nome dele, entregava e ia embora. Até que na semana passada ele mandou eu segurar a caixa com a mão: 'Dona Ilza, vou gravar'", diz.
"Pensei que ele ia gravar para uma ONG, até falei: 'Nossa, moço, tô tão mal arrumada'. 'Mas não tem problema' [respondeu o empresário]. Na hora ali, ele começou: 'É Bolsonaro'. Fiquei com a caixa na mão. E ele gravando, na minha cara", continua.
Ela conta que temeu ser exposta desde o momento em que foi abordada pelo apoiador do presidente da República. "Fiquei desesperada, fiquei nervosa. Liguei para a minha irmã: 'Você não sabe o que aconteceu. Ele vai pôr a minha imagem no Face, vão tirar sarro de mim'."
Num primeiro momento, a diarista acabou sendo tranquilizada por familiares. Uma delas era a balconista Rosana Ramos Rodrigues, sua irmã. "Achei que ele não ia fazer isso porque ia dar ruim. As pessoas não iam gostar, ele estava negando alimento para o mais humilde", afirma.
Após o vídeo viralizar, a identidade de Ilza Ramos Rodrigues veio à tona por meio da página Iconografia da História, que acumula 163 mil seguidores no Instagram. Seu criador, o cientista social Joel Paviotti, publicou uma foto dela e de parte de um documento comprovando a sua identidade. Na legenda, escreveu: "Encontramos!"
"Quando tive acesso ao vídeo do homem constrangendo aquela pobre senhora, coloquei o canal à disposição de algum familiar, e a Ayume apareceu. Pedimos uma verificação, ela mandou foto da tia e da documentação dela, permitiu a divulgação e colocamos dona Ilza no ar. A publicação gerou uma grande corrente do bem", diz o cientista social à coluna.
Paviotti foi procurado por Ayume Ramos, sobrinha da diarista, que seguia a página e viu o vídeo de sua tia. Após se identificar nos comentários e passar o pix de Ilza, atendendo a pedidos, ela afirma ter se tornado alvo de ataques e ameaças. "Teve gente falando que era golpe, que eu ia para a cadeia. Entrei em desespero."

EMPRESÁRIO PEDIU DESCULPA POR TER FEITO VÍDEO

Neste domingo (11), o empresário Cassio Cenali foi às redes sociais para se retratar. "Estou aqui para pedir desculpa pela infelicidade de ter feito esse vídeo. Estou muito arrependido", afirmou.
"Faz mais de dois anos que eu faço 60 marmitas toda quarta-feira e entrego para morador de rua, inclusive para essa senhora. E não é isso que vai fazer eu parar com esse trabalho meu. É um trabalho que eu faço com recurso meu, não tenho apoio político nisso aí, não tenho nada. Eu só quero a caridade", continuou.
Ilza, no entanto, afirma que não recebeu um pedido de desculpas do empresário pessoalmente até a publicação deste texto.

DIARISTA RECEBE ALIMENTOS DO MST E DIVERSAS DOAÇÕES

A diarista conta que tenta digerir todos os acontecimentos das últimas 24 horas. "Estou paralisada", diz. "Mas Deus é tão bom que, o mal que ele fez, Deus transformou em bênção. Tanta gente no mundo inteiro que está vendo e me dando carinho."
A onda de solidariedade prestada a ela incluiu desde manifestações de políticos e figuras públicas à doação de cestas básicas pelo MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), que se comprometeu a fornecer mantimentos para Ilza por seis meses.
Após mostrar à coluna, por vídeo, os alimentos recebidos neste domingo e acomodados em sua cozinha, a diarista abre um sorriso largo. "Hoje mesmo eu não tinha o que comer", explica.
"A gente passa necessidade, não vou falar que não passa. Mas não estou querendo dar de coitada. Eu ganho as coisas das pessoas, mas faço faxina. Tem várias vezes que eu trabalho a troco de cesta básica. Eu gosto do meu serviço, então faço isso."
Questionada se pretende repensar seu voto no ex-presidente Lula após o episódio com o empresário, ela abre outro sorriso largo. "Se eu vou deixar? Não, eu vou votar nele!", diz, rindo. E comemora o fato de o petista ter prestado solidariedade a ela. "Menina, eu queria tanto falar com ele", afirma Ilza à reportagem. "Se eu pudesse, até abraçava", emenda, gargalhando.

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