Vídeo em que homem nega marmita a eleitora de Lula revolta redes sociais

Em vídeo, homem pergunta em quem a mulher vai votar, se em Bolsonaro ou em Lula Crédito: Reprodução/ Twitter

Viralizou nas redes sociais um vídeo no qual um homem aparece dizendo que não vai mais dar marmitas a uma mulher que revela ser eleitora do ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O vídeo já foi visto mais de um milhão de vezes no Twitter.

O apresentador Luciano Huck, a cantora Zélia Duncan e outras personalidades condenaram a postura do homem e prometeram ajuda à mulher. Em meio à repercussão, Lula também se manifestou.

Nas imagens, é possível ver que o homem, o empresário Cassio Cenali, de Itapeva (SP), está em uma rua escura, conversando com uma mulher no portão de uma casa. Ele questiona se ela "é Bolsonaro ou é Lula ", ao que ela responde: "Eu sou Lula ."

Cenali então diz: "A partir de hoje, não tem mais marmita, tá bom? É a última marmita que vem aqui. A senhora peça para o Lula , agora." Ela pergunta se ele está falando sério, e ele confirma a declaração. "Sério. Aqui não vem mais marmita, ela vai pedir para o Lula agora", afirma o empresário, autor das imagens.

Bolsonarista humilha mulher que necessita de ajuda para ter o que comer, só porque ela diz votar em Lula. O vídeo circula em grupos de whatsapp, e ainda não conseguimos informações sobre quem seria o "cidadão de bem". pic.twitter.com/XcMHz7kkG7 — Jornalistas Livres (@J_LIVRES) September 10, 2022

A mulher foi identificada como Ilza Ramos Rodrigues, inclusive pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), que prometeu doar alimentos a ela pelos próximos seis meses.

Em entrevista ao g1, a sobrinha de Ilza contou que a faxineira costumava receber marmitas do empresário todas as quartas-feiras. Após a gravação do vídeo, a tia ligou para ela nervosa com o que havia acontecido. Cenali teria entrado no carro e ido embora e não retornado na semana seguinte para doar marmita.

Personalidades condenaram a postura do suposto doador. O apresentador Luciano Huck chamou de lamentável e desumana a postura do homem. "Fome não tem ideologia. Precisamos fortalecer o que nos une e não o que nos separa."

O ex-presidente Lula prestou solidariedade à mulher. "Negar ajuda para alguém que passa dificuldades por divergência política é falta de humanidade."

PEDIDO DE DESCULPAS

Após a repercussão em torno do vídeo, Cassio Cenali pediu desculpas pela gravação e disse estar arrependido.

"Eu sou o Cassio e estou aqui para pedir desculpas pelo vídeo, pela infelicidade de ter feito esse vídeo. Estou muito arrependido. Faz mais de dois anos que eu faço 60 marmitas toda quarta-feira e entrego para morador de rua e para essa senhora, e não é isso que vai fazer eu parar com esse trabalho meu", afirmou em um vídeo nas redes sociais.