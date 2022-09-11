Vídeo em que homem nega marmita a eleitora de Lula revolta redes sociais

Viralizou nas redes sociais um vídeo no qual um homem aparece dizendo que não vai mais dar marmitas a uma mulher que revela ser eleitora do ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O vídeo já foi visto mais de um milhão de vezes no Twitter.
O apresentador Luciano Huck, a cantora Zélia Duncan e outras personalidades condenaram a postura do homem e prometeram ajuda à mulher. Em meio à repercussão, Lula também se manifestou.
Cenali então diz: "A partir de hoje, não tem mais marmita, tá bom? É a última marmita que vem aqui. A senhora peça para o Lula, agora." Ela pergunta se ele está falando sério, e ele confirma a declaração. "Sério. Aqui não vem mais marmita, ela vai pedir para o Lula agora", afirma o empresário, autor das imagens.
A mulher foi identificada como Ilza Ramos Rodrigues, inclusive pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), que prometeu doar alimentos a ela pelos próximos seis meses.
Em entrevista ao g1, a sobrinha de Ilza contou que a faxineira costumava receber marmitas do empresário todas as quartas-feiras. Após a gravação do vídeo, a tia ligou para ela nervosa com o que havia acontecido. Cenali teria entrado no carro e ido embora e não retornado na semana seguinte para doar marmita.
Personalidades condenaram a postura do suposto doador. O apresentador Luciano Huck chamou de lamentável e desumana a postura do homem. "Fome não tem ideologia. Precisamos fortalecer o que nos une e não o que nos separa."
O ex-presidente Lula prestou solidariedade à mulher. "Negar ajuda para alguém que passa dificuldades por divergência política é falta de humanidade."
PEDIDO DE DESCULPAS
Após a repercussão em torno do vídeo, Cassio Cenali pediu desculpas pela gravação e disse estar arrependido.
"Eu sou o Cassio e estou aqui para pedir desculpas pelo vídeo, pela infelicidade de ter feito esse vídeo. Estou muito arrependido. Faz mais de dois anos que eu faço 60 marmitas toda quarta-feira e entrego para morador de rua e para essa senhora, e não é isso que vai fazer eu parar com esse trabalho meu", afirmou em um vídeo nas redes sociais.
Com informações da Agência Estado e do g1