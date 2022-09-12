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Eleições 2022

Simone Tebet prevê perder voto para Lula só se Bolsonaro crescer

Campanha da candidata do MDB à Presidência ainda acredita em crescimento na intenção de votos no primeiro turno
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 set 2022 às 17:33

Publicado em 12 de Setembro de 2022 às 17:33

  • Fábio Zanini

BRASÍLIA - Estrategistas da senadora Simone Tebet (MDB-MS) apostam que, embora o esforço pelo voto útil tenda a se intensificar nas próximas semanas, deve alterar pouco o cenário até o dia da eleição.
Os tebetistas avaliam que somente uma arrancada expressiva do presidente Jair Bolsonaro (PL) seria capaz de mobilizar votos indecisos e dos demais candidatos para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Simone Tebet
Simone Tebet em campanha: esforço para ser mais conhecida entre os eleitores Crédito: Simone Tebet / Instagram / Reprodução
Mas as chances de isso acontecer, projetam, são baixas, tendo em vista a manutenção da rejeição do presidente em patamares altos — 51% segundo o último Datafolha. Ainda que aconteça, a avaliação é que o movimento atingirá com mais força o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), um candidato com a imagem mais desgastada, na avaliação de aliados de Tebet.
Mesmo assim, a presidenciável desenhou uma estratégia para se proteger de eventual desidratação. O principal objetivo no momento é consolidar o crescimento para 5% das pesquisas de intenção de voto e, a partir daí, ultrapassar Ciro.
"Ela se consolidando no terceiro lugar, consegue tirar o voto não fidelizado do Lula e do Bolsonaro", aposta o presidente nacional do MDB, Baleia Rossi. A meta é chegar em outubro alcançando dois dígitos nas pesquisas.
O outro esforço será para aproximar os percentuais alcançados nas pesquisas espontâneas, ou seja, quando não é apresentada uma lista de candidatos, aos das estimuladas. Isso porque, detalha um de seus auxiliares, os votos espontâneos são um indicativo mais preciso de fidelidade do eleitor. Seria mais difícil um adversário conseguir avançar sobre esses eleitores.
Para isso, o desafio continua sendo o mesmo do início da campanha: tornar Tebet mais conhecida. Sua biografia continuará sendo levada às propagandas eleitorais, em todos os contextos narrativos que forem abordados.

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