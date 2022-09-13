Lula e aliados iniciam campanha pelo voto útil após pesquisa Ipec

SÃO PAULO - Um dia depois de a última pesquisa Ipec mostrar que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem chances reais de vencer a eleição no primeiro turno, apoiadores petistas iniciaram uma campanha extraoficial pelas redes sociais pelo voto útil. Por volta das 17 horas, o assunto mais comentado em política no Twitter era "Lula subiu".

Personalidades que já declararam voto ao ex-presidente, como os ex-jogadores de futebol Walter Casagrande e Raí, além do jornalista esportivo Juca Kfouri, postaram vídeos afirmando que dá para acabar com a disputa já em 2 de outubro. O próprio Lula foi às redes dizer que "nunca fez eleição para ganhar no segundo turno".

No Twitter, afirmou: "Eu, que tenho 46%, tenho que acreditar que é possível nos próximos dias conquistar a porcentagem que falta, sem desprezo a ninguém". O candidato também pediu ajuda dos seguidores para divulgar o material de campanha com essa missão.

Lula pediu ajuda a seguidores para divulgar material de campanha por voto útil Crédito: Ricardo Stuckert / PT

Raí pediu diretamente: "Ciro (Gomes), Simone (Tebet), venham com a gente, sem medo de ser feliz. Venham colaborar, venham reconstruir, do lado certo e na hora certa. Ninguém solta a mão de ninguém, depois a gente apara as arestas antes que não sobrem arestas para aparar."

Kfouri foi na mesma linha: "Se você mantiver seu voto em Ciro ou Simone, o máximo que vai conseguir é colocar Bolsonaro no segundo turno. Pense nisso. O que se trata aqui não é ser pró-Lula ou pró-PT, mas ser contra Bolsonaro."

A rede bolsonarista reage com imagens das manifestações em favor do presidente realizadas em 7 de Setembro. Apoiadores e candidatos da aliança formada por Bolsonaro usam as ruas lotadas para desacreditar os institutos de pesquisa e afirmar que a decisão em primeiro turno será pela reeleição.

Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) também reagiram. "Voto útil é tornar o seu sonho inútil", afirmou Ciro em propaganda veiculada no início desta noite.