Petrobras reduz preço médio do gás de cozinha em R$ 0,20

SÃO PAULO - A Petrobras anunciou nesta segunda-feira (12) que irá reduzir o preço médio da venda de GLP (gás liquefeito de petróleo, o gás de cozinha ) a distribuidoras em 4,7%, passando de R$ 4,23 o quilo para R$ 4,03/kg. A medida começa a valer nesta terça-feira (13).

A partir de terça (13), um botijão de 13 kg passará a custar R$ 52,39 — antes, era R$ 54,99.

Botijões de gás de cozinha: preço para o consumidor deve cair a partir desta terça (13) Crédito: Carlos Alberto Silva

Em nota, a empresa disse que a redução "acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado".

Não é possível afirmar se e como a diminuição vai chegar ao consumidor final, já que o repasse depende de cada revendedor.

Na semana entre 28 de agosto e 3 de setembro, o botijão de 13 kg tinha preço médio de R$ 111,57, de acordo com o levantamento de preços da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).