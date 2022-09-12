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Novos valores

Petrobras reduz preço médio do gás de cozinha em R$ 0,20

Apesar da queda no preço, anunciada nesta segunda-feira (12), repasse no valor do botijão depende de cada revendedor
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 set 2022 às 16:37

Publicado em 12 de Setembro de 2022 às 16:37

SÃO PAULO - A Petrobras anunciou nesta segunda-feira (12) que irá reduzir o preço médio da venda de GLP (gás liquefeito de petróleo, o gás de cozinha) a distribuidoras em 4,7%, passando de R$ 4,23 o quilo para R$ 4,03/kg. A medida começa a valer nesta terça-feira (13).
A partir de terça (13), um botijão de 13 kg passará a custar R$ 52,39 — antes, era R$ 54,99.
Botijas de gás de cozinha
Botijões de gás de cozinha: preço para o consumidor deve cair a partir desta terça (13)  Crédito: Carlos Alberto Silva
Em nota, a empresa disse que a redução "acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado".
Não é possível afirmar se e como a diminuição vai chegar ao consumidor final, já que o repasse depende de cada revendedor.
Na semana entre 28 de agosto e 3 de setembro, o botijão de 13 kg tinha preço médio de R$ 111,57, de acordo com o levantamento de preços da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).
A última mudança no preço do gás de cozinha havia sido em abril deste ano, quando o quilo passou de R$ 4,48 ao preço atual. No começo do mês, a estatal já havia anunciado uma queda de 7% no preço da gasolina.

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