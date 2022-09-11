Empresária transforma o carro em loja de roupas móvel em Vitória

O que era para ser um acréscimo nos ganhos tornou-se a principal fonte de renda e abriu portas para realizações de outros sonhos. Assim é possível resumir a história da empresária Júlia Aguiar, fundadora da empresa Boutique Móvel, que, em seu próprio carro, vende roupas femininas em bairros de Vitória

A jovem de 27 anos é natural de Linhares , mas sua vida de empreendedora começou há 4 anos, quando morava no interior de Aracruz , Região Norte do Estado. Júlia trabalhava de carteira assinada, mas sentiu a necessidade de um acréscimo na renda e decidiu comprar roupas e vender de porta em porta. Uma irmã a incentivou a colocar a mercadoria no carro e oferecer para mulheres que passavam na rua.

Júlia Aguiar, utiliza seu automóvel para vender roupas em Vitória Crédito: Vitor Jubini

“Eu achei a ideia o máximo, pois amo contato direto com as pessoas e sou muito comunicativa. Vendia para minhas amigas e saía oferecendo para todo mundo na rua. Trabalhei um ano dessa forma, até que essa mesma irmã me incentivou a vir para Vitória”, contou Júlia.

Na cara e na coragem, a empresária veio para a Capital e, mesmo não conhecendo nada da cidade, foi para as ruas com as roupas no carro e conquistou clientes. O primeiro bairro onde começou a vender foi Bento Ferreira.

"Fui pra lá, abri o carro e, naquele dia, não vendi nada. Não foi fácil, pois não conhecia absolutamente nada aqui em Vitória e a realidade era totalmente diferente da do interior, mas não desisti. Trabalhei muito e fui conquistando clientes" Júlia Aguiar - Empresária

No dia seguinte, ela foi para o bairro Mata da Praia, onde conseguiu vender mais do que esperava. E foi assim, pouco a pouco, conquistando clientes, que ela viu seu empreendimento crescer.

Em um ano, com a renda das vendas, Júlia conseguiu comprar a própria casa em Vila Velha , a realização de um sonho. Seis meses depois, comprou outro carro e passou a atender em Jardim Camburi , alcançando mais clientes. Hoje, ela já atende cinco bairros da Capital: Bento Ferreira, Santa Lúcia, Enseada do Suá, Barro Vermelho e Jardim Camburi.

Ela ainda conseguiu montar sua primeira loja física em Nova Almeida, na Serra

“Sigo trabalhando forte para conquistar todos os meus sonhos. Já consegui pagar minha faculdade de Administração e, se Deus quiser, já me formo ano que vem”, agradeceu.

ONDE É O PROVADOR?

Com a loja móvel, a pergunta que fica é: como as clientes experimentam as roupas? Júlia explica: elas compram, levam para casa e têm sete dias para trocar caso não gostem da peça.

Hoje, o público dela é de mulheres entre 18 e 40 anos. A empresária trabalha com dois carros e conta com a ajuda de mais sete pessoas. Todos os dias, faz publicações nas redes sociais, onde suas clientes acompanham a programação da semana e novidades.

“Temos nossos pontos fixos, que as clientes já sabem, mas reforçamos nas redes sociais. Hoje atendemos mais de 20 ruas diferentes na semana."

Agora ela tem mais um sonho a realizar: colocar mais carros nas ruas para aumentar ainda mais a clientela.