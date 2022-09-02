Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Conteúdo de Marca

Empreendedorismo feminino ajuda mulheres a descobrir seu potencial

Painel de abertura do Cinemarias mostra vivências de mulheres que conquistaram sua independência ao se tornarem empreendedoras
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

02 set 2022 às 16:48

Publicado em 02 de Setembro de 2022 às 16:48

Branded content - Empreendedorismo feminino ajuda mulheres a descobrir potencial
Painel abordou a importância da comunicação para o empreendedorismo feminino da periferia  Crédito: Rodrigo Gavini
Um levantamento feito pelo Female Founders report 2021, realizado pelas instituições Distrito, Endeavor e B2Mamy, mostrou que as mulheres lideram apenas 4,7% das empresas brasileiras. No entanto, a inovação está em suas veias: uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) mostrou que 71% das mulheres usam as redes sociais, aplicativos e internet para venderem, enquanto que os homens são 63%.
As redes sociais representaram um grande salto para muitas mulheres empreenderem, principalmente durante a pandemia, já que muitas foram dispensadas de seus empregos e se viram na necessidade de se reinventarem.
Algumas dessas mulheres deram seus depoimentos durante o painel “Comunicação e Empreendedorismo Periférico para Jovens e Adultos”, que aconteceu nesta quinta-feira (1), durante a abertura da programação da 1ª Mostra Cinemarias.
Branded content - Empreendedorismo feminino ajuda mulheres a descobrir potencial
Jennifer Coronel ressaltou a transformação que a comunicação proporciona para promover o empreendedorismo Crédito: Rodrigo Gavini
Uma delas, a trancista Mayara Queiroz, falou sobre empoderamento e aceitação por meio da estética. Ela conta que descobriu um propósito ao escolher a profissão e, atualmente, além de ser dona de um salão, é criadora de conteúdo digital e busca resgatar a ancestralidade e o empoderamento de mulheres negras por meio de seu trabalho.
A gerente de Comunicação e Relações Institucionais da ArcelorMittal Tubarão, Jennifer Coronel, uma das participantes do painel, ressaltou a transformação que a comunicação proporciona para promover o empreendedorismo, tornando-se uma grande aliada de mulheres que desejam se tornar independentes.
“Elas se reinventam e se tornam protagonistas nas atividades que realizam, aliadas à comunicação digital. A ArcelorMittal é patrocinadora da mostra, por acreditar que esta é uma forma de valorização e empoderamento feminino. Somos também parceiros do Tribunal de Justiça em ações para reduzir a violência contra a mulher. E até 2030, 25% do nosso efetivo será de mulheres”, afirma.

DA PERIFERIA PARA O MUNDO

A diretora de programação e idealizadora do projeto Cinemarias, Luana Laux, destaca a importância da comunicação, de fazer com que mulheres saiam da periferia para o mundo. Ela contou sobre a experiência das oficinas realizadas com mulheres de 18 a 35 anos, que roteirizaram e dirigiram filmes que narram a sua realidade e que serão exibidos durante a mostra.
“Durante a mostra, elas vão se ver como realizadoras e trocar informações com outras cineastas. A comunicação é um desafio, mas é a grande janela para o mundo. Elas a usam como empreendimento e conseguem furar a bolha da mídia, saindo da periferia para o mundo”, diz.
Branded content - Empreendedorismo feminino ajuda mulheres a descobrir potencial
Hermínia Azoury: “É preciso conscientizar as mulheres e trabalhar a reflexão com os homens" Crédito: Rodrigo Gavini
A coordenadora Estadual de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), a juíza Hermínia Azoury, também esteve na abertura da mostra.
Ela ressaltou a importância da implementação de políticas públicas que estão previstas na Lei Maria da Penha e do papel do setor público em não apenas punir os agressores, como também prevenir. “É preciso conscientizar as mulheres e trabalhar a reflexão com os homens e buscar mecanismos para romper com o ciclo de violência. Tudo passa pela educação”, avalia.

1ª MOSTRA CINEMARIAS

Com o patrocínio da ArcelorMittal Tubarão, por intermédio da Fundação ArcelorMittal, a 1ª Mostra Cinemarias acontece de 1º a 3 de setembro, com uma programação que inclui a exibição de 12 curtas-metragens brasileiros, que irão compor as duas mostras competitivas, nacional e capixaba, e uma palestra da ONU Mulheres.
A iniciativa é viabilizada por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. O painel “Comunicação e Empreendedorismo Periférico para Jovens e Adultos” contou com a participação de mulheres que discutiram sobre como as redes sociais e a produção de conteúdo vem acelerando os negócios de empreendedoras nas periferias.

Painel de abertura do Cinemarias

Além da gerente de Comunicação e Relações Institucionais da ArcelorMittal Tubarão, Jennifer Coronel, e da trancista, empreendedora e proprietária do salão Raiz Mística, Mayara Queiroz, o bate-papo teve a presença da editora-chefe de A Gazeta/CBN, Elaine Silva. Ela falou sobre o projeto Todas Elas, que se encontra em sua quarta fase e a forte conexão com a mostra.
Também estiveram presentes na conversa a empresária e bacharel em Direito e Educação Física Manuela Amaral, como mediadora; a jornalista especialista em Comunicação Integrada e Marketing Késia Moura; e a administradora especialista em negócios liderados por mulheres Josy Santos. O painel foi encerrado com apresentação da cantora Beth MC.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cinema ArcelorMittal Empreendedora Empreendedorismo Cinemarias Mulher Empreendedora Empreendedorismo Feminino
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Justiça Juiz TJES sentença
Condenado homem que atropelou duas crianças em rua de pedestre no ES
Imagem de destaque
Como será o bolo de aniversário de Roberto Carlos em Cachoeiro
Julio Katona, Ronaldo Barbosa, ViniÌcius Borges, Pedro Martins, Felipe Gomes, Lorena SimoÌes, HeÌlio Gualberto e Laryssa Gobbi
Exposição vai contar os 190 anos da Assembleia Legislativa do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados