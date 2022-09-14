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Eleições 2022

Lula, Ciro e Tebet saem em defesa de Vera Magalhães após ataque em debate

Presidenciáveis e outros políticos prestam solidariedade à jornalista, hostilizada pelo deputado Douglas Garcia, de São Paulo

Publicado em 

14 set 2022 às 15:57

Publicado em 14 de Setembro de 2022 às 15:57

SÃO PAULO - Após a jornalista Vera Magalhães ser hostilizada pelo deputado estadual Douglas Garcia (Republicanos-SP) nos bastidores do debate da TV Cultura entre os candidatos ao governo de São Paulo, na noite de terça-feira (13), diversos presidenciáveis saíram em defesa da profissional.
Luiz Inácio Lula da Silva, Simone Tebe
Lula, Ciro e Tebet responsabilizaram Bolsonaro por ataques sofridos pela jornalista Crédito: Reprodução
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) se manifestaram em apoio à jornalista. Dentre os quatro candidatos à Presidência melhor posicionados nas pesquisas de opinião, somente Jair Bolsonaro (PL) ignorou o ocorrido. Na manhã desta quarta-feira (14), o presidente utilizou o Twitter para falar sobre o programa social Casa Verde e Amarela.
O ataque de Garcia à jornalista ocorreu no final do debate ao governo de São Paulo. O parlamentar foi até Vera e a abordou de forma truculenta, reproduzindo acusações que o presidente Jair Bolsonaro fez no primeiro debate presidencial da campanha, na Band TV, ocorrido no dia 28 de agosto. "A senhora é uma vergonha para o jornalismo brasileiro", gritou o parlamentar.
O parlamentar Douglas Garcia filmou sua discussão com a jornalista Vera Magalhães, ocorrida ao final do debate da Cultura. E também repetiu uma falsa acusação sobre o salário da jornalista, fake news que havia sido veiculada por ele já em 2020. O parlamentar teve de ser separado de Vera Magalhães por um segurança e só parou de ofender a jornalista quando teve seu celular tomado por Leão Serva, diretor de redação da TV Cultura. Veja no vídeo abaixo:
Antes do debate, o deputado fez uma publicação em suas redes sociais em tom de deboche questionando se a jornalista compareceria ao evento. Vera Magalhães usou as redes sociais para mostrar as imagens que fez dos ataques que sofreu de Douglas Garcia. "Não tenho medo de homem que ameaça e intimida mulher. Não tenho medo de homem público que usa o cargo para acossar a imprensa", escreveu a jornalista no Twitter. Veja abaixo:

CONFIRA MANIFESTAÇÕES DE PRESIDENCIÁVEIS E OUTROS POLÍTICOS SOBRE O ATAQUE

Logo de manhã, o ex-presidente Lula ressaltou o caráter machista dos ataques contra Vera Magalhães, afirmando que "debates deveriam ser notícia pelas propostas, não por ataques contra mulheres jornalistas".
Simone Tebet responsabilizou o presidente Bolsonaro pelos ataques contra Vera Magalhães. "O comportamento covarde do Presidente é uma licença para esse tipo de absurdo, agora de um parlamentar", afirmou no Twitter.
Ciro Gomes classificou o ataque como "uma múltipla ação terrorista" e responsabilizou Bolsonaro pelo ocorrido. O pedetista também cobrou um posicionamento do Legislativo paulista contra as ações do deputado estadual Douglas Garcia.
Parceiro de chapa de LulaGeraldo Alckmin (PSB) se solidarizou com a jornalista e afirmou que "tentativas de intimidação da imprensa são veneno para a democracia e não podem ser toleradas"
Tarcísio de Freitas (Republicanos), candidato ao governo do Estado de São Paulo e correligionário de Garcia, condenou a atitude do parlamentar na madrugada de quarta (14), horas após os debates. "Essa é uma atitude incompatível com a democracia e não condiz com o que defendemos em relação ao trabalho da imprensa", disse o republicano.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), também manifestou sua solidariedade à jornalista Vera Magalhães. "Esse tipo de comportamento hostil e mal-educado, com contornos também de oportunismo e covardia, não é, e nunca será, um padrão de conduta dos brasileiros", publicou o senador.

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