Deputado bolsonarista hostiliza jornalista Vera Magalhães após debate em SP

A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT), a Associação Nacional de Editores de Revistas (ANER) e a Associação Nacional de Jornais (ANJ) condenam de forma veemente a agressão sofrida pela jornalista Vera Magalhães, na terça-feira (13), no auditório do Memorial da América Latina, em São Paulo (SP), onde se realizou o debate dos candidatos ao governo estadual, promovido por Folha de S. Paulo, UOL e TV Cultura.

A intimidação e ofensas desferidas contra Vera Magalhães pelo deputado estadual Douglas Garcia (Republicanos) são uma tentativa de constranger o livre trabalho da jornalista e uma inaceitável agressão à liberdade de imprensa.

A ABERT, a ANER e a ANJ repudiam as agressões, esperam as devidas providências em relação à atitude do parlamentar e alertam para a necessidade de respeito à atividade da imprensa como parte essencial do sistema democrático.

Brasília, 14 de setembro de 2022

ABERT – Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão

ANER – Associação Nacional de Editores de Revistas

ANJ – Associação Nacional de Jornais