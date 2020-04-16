Justiça manda prefeitura dar alimentos a famílias que ocupam prédio em Vitória

Os moradores não têm acesso aos itens básicos de higiene para a prevenção do novo coronavírus, tais como sabão, álcool em gel, máscaras de proteção ou luvas. Para agravar a situação, a maioria dos ocupantes exercia, antes da medida de isolamento social, a atividade de catador, vendedor ambulante ou prestava outros serviços informais, e hoje se estão qualquer renda, condições de se alimentar e de se sustentar.