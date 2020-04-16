Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Justiça manda prefeitura dar alimentos a famílias que ocupam prédio em Vitória

As 22 famílias da ocupação Marielle Franco III vão receber também água, kits de higiene e a orientações básicas para a prevenção do coronavírus

Públicado em 

16 abr 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O prédio ocupado fica no Centro de Vitória
O prédio ocupado fica na região do Parque Moscoso, no Centro de Vitória Crédito: Defensoria Pública/Divulgação
Defensoria Pública do Espírito Santo conseguiu uma decisão favorável para uma ação civil pública, com pedido de urgência, impetrada na última terça-feira (13), para garantir água potável, alimentação, kits de higiene e a prestação de orientações básicas para a prevenção da contaminação pelo coronavírus para as 22 famílias residentes da ocupação Marielle Franco III, na Rua São José, no Parque Moscoso, no Centro de Vitória.
A juíza Heloisa Cariello, da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, determinou um prazo de cinco dias para que a Prefeitura de Vitória comece a realizar o cadastro das famílias nos programas de assistência social. Segundo apuração do Núcleo de Defesa Agrária e Moradia da Defensoria Pública, as pessoas que vivem no local estão em situação de extrema vulnerabilidade e muitos estão no grupo de risco da Covid-19.

Veja Também

Defensoria Pública do ES suspende contratos de 400 estagiários

Defensoria do ES suspende atendimento presencial por mais 15 dias

Defensoria quer estádios liberados para população de rua tomar banho

Crianças, idosos e doentes crônicos, além de jovens e adultos saudáveis, não têm água para beber, tomar banho e nem sequer para lavar as mãos, o que impede a efetivação das medidas mínimas de higiene para evitar a contaminação pelo coronavírus.
Os moradores não têm acesso aos itens básicos de higiene para a prevenção do novo coronavírus, tais como sabão, álcool em gel, máscaras de proteção ou luvas. Para agravar a situação, a maioria dos ocupantes exercia, antes da medida de isolamento social, a atividade de catador, vendedor ambulante ou prestava outros serviços informais, e hoje se estão qualquer renda, condições de se alimentar e de se sustentar.
A Defensoria Pública espera reduzir os riscos da Convi-19 na ocupação, quando os moradores tiverem acesso à água, produtos de higiene pessoal, alimentação adequada, além de informação para evitar o contágio.
CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Prefeitura de Vitória Defensoria Pública Covid-19 Coronavírus no ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem são os PMs afastados por omissão ao verem colega matar mulheres em Cariacica
Imagem de destaque
Jovem morre após ser atropelado por moto e carreta na BR 101, em Jaguaré
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 15/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados