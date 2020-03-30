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Coronavírus

Defensoria do ES suspende atendimento presencial por mais 15 dias

Suspensão do atendimento presencial no órgão foi determinado no último dia 17 até esta segunda-feira (30), mas foi prorrogado. Atendimento continua sendo feito por telefone. Veja a lista dos números por município

Publicado em 30 de Março de 2020 às 17:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mar 2020 às 17:01
Sede da Defensoria Pública estadual
Sede da Defensoria Pública estadual: órgão suspendeu atendimento presencial até o dia 17 de março Crédito: Divulgação/Defensoria Pública
Defensoria Pública do Espírito Santo suspendeu por mais 15 dias o atendimento presencial, medida adotada para conter a disseminação do coronavírus. A portaria foi publicada no Diário Oficial desta segunda-feira (30), renovando o prazo das ações determinadas pela autarquia no último dia 17.
Apesar da portaria, casos de urgência continuam sendo atendidos. O principal meio de contato com a Defensoria será por WhatsApp nos números (27) 99647-8834 ou (27) 99837-4549. Depois de analisada, a demanda é encaminhada ao defensor público que faz a ação, protocola e acompanha o resultado.
Segundo o órgão, 556 pessoas já foram atendidas desde o início do isolamento social, entre os dias 23 e 27 de março, e oito pedidos foram feitos e deferidos pela justiça, a maior parte demandas de saúde (internação, troca de leito e medicamentos).
Além de limitar o acesso às unidades de atendimento, a Defensoria também está restringindo a entrada na sede administrativa a servidores e defensores públicos. Essas medidas têm como foco a necessidade de conter a propagação da transmissão local do coronavírus. Isso porque as unidades de atendimento da Defensoria têm alto fluxo de pessoas, em especial idosos, gestantes, crianças e pessoas com doenças crônicas.

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