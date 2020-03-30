Defensoria do ES suspende atendimento presencial por mais 15 dias

Sede da Defensoria Pública estadual: órgão suspendeu atendimento presencial até o dia 17 de março Crédito: Divulgação/Defensoria Pública

Defensoria Pública do Espírito Santo suspendeu por mais 15 dias o atendimento presencial, medida adotada para conter a disseminação do coronavírus . A portaria foi publicada no Diário Oficial desta segunda-feira (30), renovando o prazo das ações determinadas pela autarquia no último dia 17.

Apesar da portaria, casos de urgência continuam sendo atendidos. O principal meio de contato com a Defensoria será por WhatsApp nos números (27) 99647-8834 ou (27) 99837-4549. Depois de analisada, a demanda é encaminhada ao defensor público que faz a ação, protocola e acompanha o resultado.

Segundo o órgão, 556 pessoas já foram atendidas desde o início do isolamento social, entre os dias 23 e 27 de março, e oito pedidos foram feitos e deferidos pela justiça, a maior parte demandas de saúde (internação, troca de leito e medicamentos).