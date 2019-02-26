Governo do ES busca imóveis para alugar no Centro de Vitória

Centro de Vitória Crédito: Eduardo Dias

O governo do Estado está em busca de novos espaços no Centro de Vitória para acomodar secretarias e instituições estaduais. Mais um passo para isso foi a publicação de um edital de aviso de chamada pública para identificar os imóveis comerciais que estejam disponíveis no bairro para serem alugados ou cedidos para o governo.

A exigência é que eles tenham no mínimo 400 metros quadrados. Até o final deste ano, pelo menos quatro secretarias devem já ter migrado para o Centro, de acordo com a secretária de Estado de Gestão e Recursos Humanos, Lenise Loureiro.

Um dos principais objetivos é reduzir aluguéis de imóveis que abrigam órgãos. Em janeiro, foi criada uma comissão comandada pela pasta para apontar as ações a serem implementadas na ocupação dos prédios públicos.

Apesar disso, a secretária explicou que alguns aluguéis sempre serão necessários, e muitas vezes podem ser até mais vantajosos.

“Estamos fazendo uma revisão sobre a ocupação de todos os prédios, e não vamos considerar apenas aqueles que já são do governo, pode ser que a gente alugue alguns. Queremos romper a tendência de migração para fora, deixando todo o núcleo administrativo no Centro histórico. Faz parte da política de revitalização”, explicou.

Entre os imóveis que já são do governo, a ocupação do edifício Fábio Ruschi e do prédio do Bandes estão no foco do remanejamento. Em meados de março a comissão deve finalizar a análise.

As secretarias de Turismo, de Desenvolvimento Urbano, de Ciência e Tecnolocia e a Fundação de Amparo à Pesquisa (Fapes) são as que devem migrar para o Centro.

ALTERAÇÃO



Outro ponto envolvendo os imóveis públicos também foi alterado nesta segunda-feira (25). A Assembleia Legislativa alterou uma lei estadual de 2017, que autorizou a venda de 27 imóveis de patrimônio do Estado.

Até então eles só poderiam ser vendidos por meio de leilão. Agora, com a alteração, poderá também ser feito por meio de concorrência, modalidade na qual busca-se o melhor preço e vantajosidade.

Um dos imóveis que agora poderá ser vendido é o edifício Vália, no Centro de Vitória, próximo à escadaria Maria Ortiz.

Com oito pavimentos, ele foi comprado pelo governo do Estado e já foi usado para abrigar a Polícia Civil.