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Leonel Ximenes

Indústria de MG anuncia expansão e vai abrir unidade no ES

Empresa será inaugurada em 60 dias e deve ter suas operações expandidas, com maior geração de empregos

Públicado em 

20 jan 2022 às 02:09
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A Delbom Laticínios está sendo instalada no antigo Laticínio Fazendinha, em Barra de São Francisco
A Delbom Laticínios está sendo instalada no antigo Laticínio Fazendinha, em Barra de São Francisco Crédito: Weber Andrade
Um laticínio da cidade de Ipanema (MG) escolheu o município de Barra de São Francisco, Noroeste do ES, para instalar sua primeira unidade fora de seu Estado. As obras estão adiantadas por partirem de uma estrutura já pronta, o antigo Laticínio Fazendinha, que fica no córrego Miracema, bem próximo ao perímetro urbano da cidade capixaba. A empresa, que deve começar a operar em 60 dias, vai gerar 30 empregos diretos nesta primeira fase.
A empresa mineira deve investir um total de R$ 17 milhões no empreendimento, sendo R$ 7 milhões neste ano, com a implantação da unidade, e mais R$ 10 milhões em 2023 com a expansão prevista da fábrica. E tudo com recursos próprios, sem financiamento.

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Encarregado da implantação da unidade da Delbom em Barra de São Francisco, o especialista em gestão de qualidade e desenvolvimento de laticínios da empresa, Marcos Ramos, disse que, inicialmente, a unidade terá capacidade de captar 30 mil litros de leite/dia, mas deve, em pouco tempo, dobrar a produção, o que significará também mais geração de empregos.
A Delbom Laticínios, empreendimento mais recente anunciado na cidade, foi fundado em 2016 pelo casal Aeliton Huebra e Silvania de Castro Silva Huebra, mas bem antes disso eles já atuavam no ramo. A matriz capta atualmente 85 mil litros de leite de 24 municípios, numa das maiores bacias leiteiras de Minas Gerais. Sua capacidade de armazenagem é de 200 mil litros e tem câmaras frias para estocar 60 toneladas de queijos.

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“Escolhemos Barra de São Francisco pela localização estratégica, pela oportunidade de montar a partir de uma estrutura já existente e também pelas perspectivas de crescimento e desenvolvimento”, explica Marcos Ramos ao Webber Andrade, do portal Tribuna Norte Leste.
Ramos recomendou que os candidatos a uma das vagas no laticínio encaminhem currículo para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Empregos de Barra de São Francisco.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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