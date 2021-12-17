Empresa de água mineral investe em novo parque industrial

Linha de produção da água Pedra Azul Crédito: Divulgação/Pedra Azul

Quando os capixabas pensam em Pedra Azul, nem sempre a memória vai remeter somente ao maciço rochoso localizado em Domingos Martins. Também presente no imaginário do público está a água de mesmo nome. A marca nasceu em 1988 em Marechal Floriano, na Região Serrana, e desde então investe na qualidade e busca a inovação.

Neste ano, a Pedra Azul investiu em um novo parque industrial na cidade de Alfredo Chaves, que vai ser responsável pela linha de retornáveis. A nova planta abriga o maquinário mais moderno da América Latina destinado, exclusivamente, ao envase de garrafões de 20 litros retornáveis - um processo de alta performance tecnológica.

Além disso, o principal parque industrial, em Marechal Floriano, também recebeu investimentos de ampliação que vão possibilitar o lançamento de novos produtos. “Estamos muito confiantes para 2022. Teremos muitas novidades para o ano que vem”, salienta a diretora comercial Angela Rambalducci.

CERTIFICAÇÃO

Mas algo que não muda ao longo do tempo é a qualidade do produto oferecido aos consumidores. A Água Pedra Azul é 100% capixaba, mas seu padrão de excelência é comprovado por parâmetros que ultrapassam as fronteiras do país. Hoje, o produto é o único do Espírito Santo com qualidade certificada internacionalmente pela NSF (National Sanitation Foundation), instituição dos Estados Unidos líder mundial em segurança alimentar de saúde pública.

“Nós buscamos levar até a mesa e lares dos capixabas um produto leve e seguro, proporcionando bem-estar a todos os consumidores”, afirma a diretora comercial.

Além da certificação de segurança, a Água Pedra Azul se posiciona, segundo Angela, como um produto que oferece diversos benefícios à saúde, por ser um produto mais puro, saudável e com baixo teor de sódio.

Para garantir essa qualidade, a empresa possui um laboratório próprio que realiza coleta diária de amostras de água.

E todo esse compromisso da água Pedra Azul com o consumidor foi reconhecido, em 2021, com o primeiro lugar na categoria “Bebidas locais” do prêmio Marcas de Valor, promovido pela Rede Gazeta.

"A conquista do prêmio demonstra o reconhecimento do nosso trabalho, focado sempre em oferecer qualidade ao capixaba" Angela Rambalducci - Diretora comercial da Água Pedra Azul

INOVAÇÃO

Desde a sua fundação, há 33 anos, a inovação é uma constante. “Precisamos investir em projetos de inovação e novas tecnologias, elevando nossa produtividade para atender à demanda mantendo nosso excelente padrão de qualidade”, afirma Angela.

Os anos de 2020 e 2021 foram decisivos nessa área, particularmente pela pandemia que, segundo a diretora, acabou sendo um “laboratório” para a Pedra Azul. Angela aponta que, ao longo desse período, a houve um grande aprendizado e a possibilidade de descobrir novos nichos de mercado, reinventar a forma de comercializar os produtos, e a empresa ficou ainda mais atenta às necessidades do consumidor.

COMPROMISSO COM A ÉTICA

No ecossistema da Água Pedra Azul, além de qualidade e inovação, é necessário prezar também pela ética social e ambiental. A intenção é unir conhecimento e tecnologia a uma equipe de profissionais de alta competência, buscando sempre o desenvolvimento sustentável e a manutenção de um verdadeiro ecossistema de valor.