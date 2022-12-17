Arcebispo participa de ceia de Natal com o povo de rua no ES

Ceia de Natal de dom Dario com pessoas em situação de rua no ano passado em Jardim da Penha Crédito: Fernando Madeira

Arquidiocese de Vitória vai promover duas atividades com moradores em situação de rua na Capital. Uma delas será realizada na próxima quarta-feira (21), quando o arcebispo dom Dario Campos vai presidir uma celebração, às 19h, na praça do Epa em Jardim da Penha.

Logo após a cerimônia religiosa, dom Dario vai participar de uma ceia de Natal que será oferecida a cerca de 50 moradores em situação de rua.

No cardápio da ceia natalina, pernil e frango assados, arroz à grega, macarronese e farofa; de sobremesa, bolo gelado e doces. Será oferecido também um kit de higiene pessoal.

A comunidade Shalom vai fazer uma apresentação sobre o nascimento de Jesus.

CEIA DE NATAL NESTE SÁBADO EM GURIGICA

Outra ceia de Natal será oferecida ao povo de rua neste sábado (17) pela Paróquia Santa Teresa de Calcutá, em Itararé, a partir das 19h30, na Rua Desembargador Otávio de Carvalho Lengruber, em Gurigica.

A iniciativa é da Pastoral do Povo de Rua, que existe há seis anos na paróquia. No tempo do Advento, o objetivo da paróquia é proporcionar um momento de confraternização e conforto com a oferta de alimentos a quem passa fome.

Segundo João Batista, coordenador da Pastoral do Povo de Rua da Paróquia Santa Teresa de Calcutá, este será o primeiro ano que será realizada uma ceia na rua.

“No início fazíamos um almoço especial todos os anos, aqui na quadra anexo à nossa Igreja. Nesse período atendíamos em média 35 a 45 pessoas em situação de rua, mas quando veio a pandemia foi suspenso o atendimento na quadra da igreja e começamos a distribuição de marmitas nas ruas até a data de hoje.”

Neste ano a ceia será realizada em um local que fica perto da Casa das irmãs de Calcutá, em Gurigica. Ali ficam muitas pessoas em situação de rua.