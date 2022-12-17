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Leonel Ximenes

Arcebispo participa de ceia de Natal com o povo de rua no ES

Celebração e confraternização serão realizadas em uma praça de Jardim da Penha, em Vitória

Publicado em 17 de Dezembro de 2022 às 02:11

Públicado em 

17 dez 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Dom Dario participa de Ceia de Natal com pessoas em situação de rua em praça de Jardim da Penha
Ceia de Natal de dom Dario com pessoas em situação de rua no ano passado em Jardim da Penha Crédito: Fernando Madeira
Arquidiocese de Vitória vai promover duas atividades com moradores em situação de rua na Capital. Uma delas será realizada na próxima quarta-feira (21), quando o arcebispo dom Dario Campos vai presidir uma celebração, às 19h, na praça do Epa em Jardim da Penha.
Logo após a cerimônia religiosa, dom Dario vai participar de uma ceia de Natal que será oferecida a cerca de 50 moradores em situação de rua.

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No cardápio da ceia natalina, pernil e frango assados, arroz à grega, macarronese e farofa; de sobremesa, bolo gelado e doces. Será oferecido também um kit de higiene pessoal.
A comunidade Shalom vai fazer uma apresentação sobre o nascimento de Jesus.

CEIA DE NATAL NESTE SÁBADO EM GURIGICA

Outra ceia de Natal será oferecida ao povo de rua neste sábado (17) pela Paróquia Santa Teresa de Calcutá, em Itararé, a partir das 19h30, na Rua Desembargador Otávio de Carvalho Lengruber, em Gurigica.
A iniciativa é da Pastoral do Povo de Rua, que existe há seis anos na paróquia. No tempo do Advento, o objetivo da paróquia é proporcionar um momento de confraternização e conforto com a oferta de alimentos a quem passa fome.

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Segundo João Batista, coordenador da Pastoral do Povo de Rua da Paróquia Santa Teresa de Calcutá, este será o primeiro ano que será realizada uma ceia na rua.
“No início fazíamos um almoço especial todos os anos, aqui na quadra anexo à nossa Igreja. Nesse período atendíamos em média 35 a 45 pessoas em situação de rua, mas quando veio a pandemia foi suspenso o atendimento na quadra da igreja e começamos a distribuição de marmitas nas ruas até a data de hoje.”
Neste ano a ceia será realizada em um local que fica perto da Casa das irmãs de Calcutá, em Gurigica. Ali ficam muitas pessoas em situação de rua.

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“Vamos promover isso graças às doações de nossos paroquianos e outras pessoas que não participam da paróquia, mas sempre nos ajudam. Nessa ceia esperamos atender umas 50 pessoas e contamos com o apoio de nossos agentes que são umas 25 pessoas”, conta João Batista.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Bairro Jardim da Penha Natal Vitória (ES) Igreja Católica Arquidiocese de Vitória Dom Dario Campos
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