Guga Chacra se encanta com o ES e recebe convite para visitar o Estado

O jornalista da GloboNews Guga Chacra, radicado em Nova York (EUA), fez elogios ao Espírito Santo na noite deste domingo (17) e até recebeu convite para conhecer o Estado. Tudo começou quando ele começou a divagar sobre as cidades que formam a região metropolitana da Grande Vitória
.
“Estava na dúvida se a maior cidade do Espírito Santo era Vitória ou Vila Velha. Descobri que nenhuma das duas. É Serra
. Embora as três metrópoles hoje formem um gigantesco bloco urbano”, escreveu sobre a descoberta.
Depois, o jornalista conhecido pelo cabelo desgrenhado reforçou: “Aliás, Vitória/ Vila Velha/Serra é minha última paixão no Google Maps. Adoro ficar viajando pelas ruas, vendo a orla. Fui uma vez há muitos anos, no caminho de Itaúnas. Lembra Santos. Linda cidade”.
A simpatia de Guga Chacra em relação ao Espírito Santo rendeu inúmeros comentários de internautas capixabas. Quem aproveitou para fazer um convite a ele foi a Prefeitura da Serra.
“Que felicidade saber disso! O que acha de vir conhecer nossa história e visitar nosso litoral? Seria um prazer te receber. Venha saborear uma moqueca, o quindim de Nova Almeida
e subir o Mestre Álvaro. A Serra tem muito lugar bonito para conhecer e encantar”.
Fica a dica para quem mora nos EUA, certo?