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Leonel Ximenes

Guga Chacra se encanta com o ES e recebe convite para visitar o Estado

Jornalista da GloboNews diz que descobriu que a maior cidade capixaba não é Vitória nem Vila Velha

Públicado em 

19 jul 2021 às 02:06
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A declaração de amor de Guga Chacra pelo ES no Twitter
A declaração de amor de Guga Chacra pelo ES no Twitter Crédito: Reprodução do twitter
O jornalista da GloboNews Guga Chacra, radicado em Nova York (EUA), fez elogios ao Espírito Santo na noite deste domingo (17) e até recebeu convite para conhecer o Estado. Tudo começou quando ele começou a divagar sobre as cidades que formam a região metropolitana da Grande Vitória.
“Estava na dúvida se a maior cidade do Espírito Santo era Vitória ou Vila Velha. Descobri que nenhuma das duas. É Serra. Embora as três metrópoles hoje formem um gigantesco bloco urbano”, escreveu sobre a descoberta.
Depois, o jornalista conhecido pelo cabelo desgrenhado reforçou: “Aliás, Vitória/ Vila Velha/Serra é minha última paixão no Google Maps. Adoro ficar viajando pelas ruas, vendo a orla. Fui uma vez há muitos anos, no caminho de Itaúnas. Lembra Santos. Linda cidade”.
E olha que ele se esqueceu de Cariacica, a terceira cidade mais populosa do Espírito Santo, acima da Capital. E que em breve terá uma praia artificial.

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A simpatia de Guga Chacra em relação ao Espírito Santo rendeu inúmeros comentários de internautas capixabas. Quem aproveitou para fazer um convite a ele foi a Prefeitura da Serra.
“Que felicidade saber disso! O que acha de vir conhecer nossa história e visitar nosso litoral? Seria um prazer te receber. Venha saborear uma moqueca, o quindim de Nova Almeida e subir o Mestre Álvaro. A Serra tem muito lugar bonito para conhecer e encantar”.
Fica a dica para quem mora nos EUA, certo?

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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